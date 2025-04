🇲🇦 Le Maroc ces 4 dernières années c'est:



🔝Demi Finaliste Coupe du Monde

🥉3em aux Jeux Olympiques

🥇Champion d'Afrique U23

🥇Champion d'Afrique U17

🥇Champion Futsal



Il faut gagner la CAN Inchalah et assoir notre domination totale et complète sur le football Africain🤲🏼🤲🏼🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/QRHK2U2TZD