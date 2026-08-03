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Revue du web. Carburants: l’augmentation des prix, entrée en vigueur ce lundi, reste inférieure aux prévisions

Une pompe à essence. (Photo d'illustration). DR

Revue du webCarburants: l’augmentation des prix, entrée en vigueur ce lundi, reste inférieure aux prévisions; Algérie: une trentaine de morts dans deux accidents d’autocar survenus dimanche; Mercato: le salaire de Nayef Aguerd pèse sur l’OM, Al Sadd en pole pour l’accueillir; Football: Brahim Diaz publie les photos de son mariage tandis que des rumeurs l’annoncent de retour au Milan AC... Round-up.

Par La Rédaction
Le 03/08/2026 à 18h39

Carburants: l’augmentation des prix, entrée en vigueur ce lundi, reste inférieure aux prévisions

Algérie: une trentaine de morts dans deux accidents d’autocar survenus dimanche

Mercato: le salaire de Nayef Aguerd pèse sur l’OM, Al Sadd en pole pour l’accueillir

Football: Brahim Diaz publie les photos de son mariage tandis que des rumeurs l’annoncent de retour au Milan AC

Par La Rédaction
Le 03/08/2026 à 18h39
#Football#Brahim Diaz#Algérie#Mercato#Nayef Aguerd#Olympique de Marseille#Maroc#Carburants

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