Revue du web. Carburants: l’augmentation des prix, entrée en vigueur ce lundi, reste inférieure aux prévisions

Carburants: l’augmentation des prix, entrée en vigueur ce lundi, reste inférieure aux prévisions
Algérie: une trentaine de morts dans deux accidents d’autocar survenus dimanche
🚨#Algérie🇩🇿: Au-delà du bilan humain, le tragique accident de #Boumerdès révèle les failles d’une crise sociale et politique persistante.— LaRoyaliste👑 (@MalakIdrissi212) July 31, 2026
⭕️Lorsque la négligence et l’absence de responsabilité persistent, ce sont toujours les innocents qui en paient le prix.
Affligeant! pic.twitter.com/SRX8cryoNK
#Algérie : accident d'autocar.— N.E. Tatem (Boukhari Nacer-Eddine) (@23Tatem) August 2, 2026
Pas uniquement la #drogue!
L'affaire de pénurie des #pneus est enterrée donc.
La justice n'a pas dressé l'analyse technique du matériel ainsi que le nombre d'heure de conduite...
D'autres failles ne sont pas expliquées. pic.twitter.com/slWis6gsZg
🇩🇿 Le procureur de la République près le tribunal de Boumerdès a dévoilé les premiers résultats de l'enquête sur le dramatique accident de bus survenu le 31 juillet 2026 sur la RN24, entre Boumerdès et Zemmouri.— LeLien (@LeLienofficiel) August 2, 2026
Le dernier bilan fait état de 28 morts et 36 blessés.
🔴Selon les… pic.twitter.com/r3dfaiqtNs
Nouveau drame à Timimoun : 4 morts 43 blessés dans une collision entre un bus et un camion— Le Zoom - Site algérien d'information (@lezoomdz) August 1, 2026
Les détails dans le lien suivant ⤵https://t.co/XIdytacqgN#algerie #accident #Timimoun pic.twitter.com/nCAaxUaPqY
🇩🇿 Un grave accident d'autocar s'est produit à Boumerdès, dans le nord de l'Algérie.— radioorient (@radioorient) July 31, 2026
👉Selon la Protection civile, au moins 25 personnes ont perdu la vie et 44 autres ont été blessées après le renversement du bus dans un ravin.
Les secours sont intervenus sur les lieux.
Un… pic.twitter.com/MAb6mxbgXL
Mercato: le salaire de Nayef Aguerd pèse sur l’OM, Al Sadd en pole pour l’accueillir
🚨 AGREEMENT IN SIGHT BETWEEN OM AND AL-SADD FOR NAYEF AGUERD 🇲🇦 !!! 🤝— Collins (@Collins6826983) August 3, 2026
Paid loan of 4 M€ with an 11 M€ purchase option.
It will remain to convince the Moroccan defender to finalize the deal. pic.twitter.com/B1H9n2jkNU
🚨👋🇶🇦 Marseille are close to an agreement with Al Sadd for Nayef Aguerd! 🇲🇦— SleeperFootballNews (@SleeperFootNews) August 2, 2026
The deal would be a €4M paid loan with an €11M purchase option. The final step is convincing the defender. 🤝 pic.twitter.com/Ne9hmNMgFm
Comme annoncé il y a quelques jours… Nayef Aguerd devrait normalement décliner cette offre https://t.co/NPGhmsujzN pic.twitter.com/65qz5lBvgx— marokiño 🇨🇴🇲🇦 (@470_ils) August 2, 2026
🚨NAYEF AGUERD PROCHE D'AL-SADD !— BEWWWFOOT (@Bewww_Foot) August 2, 2026
L'OM et Al-Sadd sont tout proches d'un accord pour le transfert de Nayef Aguerd.
L'opération porterait sur un prêt payant de 4 millions d'euros assorti d'une option d'achat obligatoire fixée à 11 millions d'euros (soit un package global de 15… pic.twitter.com/n9FlzYhpKs
Football: Brahim Diaz publie les photos de son mariage tandis que des rumeurs l’annoncent de retour au Milan AC
💍 FÉLICITATIONS À BRAHIM DIAZ ET LUZ MÉNDEZ ! 🤍 pic.twitter.com/JsrMbcp1HA— Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) August 2, 2026
👀En caso que de ti dependiera, ¿traerías de vuelta a Brahim Díaz?🔴⚫️ pic.twitter.com/mO2o88QIJs— Universo A.C. Milan (@UniversoACMilan) August 2, 2026
𝙀 𝙎𝙀 𝙁𝙊𝙎𝙎𝙀 𝙇𝙐𝙄 ❓— MilanPress.it (@MilanPress_it) August 2, 2026
Il Milan è ancora alla ricerca di un trequartista per Ruben Amorim e nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Brahim Diaz 👀
Già in rossonero per 3 stagioni (124 partite, 18 gol, 15 assist e uno scudetto vinto) potrebbe lasciare il Real Madrid… pic.twitter.com/ykIBQKSisY