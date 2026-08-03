Revue du web. Carburants: l’augmentation des prix, entrée en vigueur ce lundi, reste inférieure aux prévisions

🇩🇿 Un grave accident d'autocar s'est produit à Boumerdès, dans le nord de l'Algérie.



👉Selon la Protection civile, au moins 25 personnes ont perdu la vie et 44 autres ont été blessées après le renversement du bus dans un ravin.



Les secours sont intervenus sur les lieux.



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