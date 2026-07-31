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Revue du web. CAN féminine: le Maroc s’impose face à l’Algérie et se rapproche d’une qualification pour le deuxième tour

Maryame Atiq et Nouhaila Benzina, joueuses des Lionnes de l’Atlas.. ©BackpagePix 2026

Revue du webCAN féminine: le Maroc s’impose face à l’Algérie et se rapproche d’une qualification pour le deuxième tour; Football: Redouane Halhal en passe de rejoindre Venise pour 5 millions d’euros; France: accusée de relayer la propagande du Kremlin, Xenia Fedorova, chroniqueuse russe, est visée par un arrêté d’expulsion; Football: Franco Baresi, capitaine emblématique de l’AC Milan, est mort à 66 ans... Round-up.

Par La Rédaction
Le 31/07/2026 à 17h46

CAN féminine: le Maroc s’impose face à l’Algérie et se rapproche d’une qualification pour le deuxième tour

Football: Redouane Halhal en passe de rejoindre Venise pour 5 millions d’euros

France: accusée de relayer la propagande du Kremlin, Xenia Fedorova, chroniqueuse russe, est visée par un arrêté d’expulsion

Football: Franco Baresi, capitaine emblématique de l’AC Milan, est mort à 66 ans

Par La Rédaction
Le 31/07/2026 à 17h46
#Football#Football féminin#CAN féminine#Maroc#Algérie#Lions de l'Atlas#Redouane Halhal#Venise#Mercato#chroniqueuse#propagande#Franco Baresi#décès#Italie#Kremlin#AC Milan

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