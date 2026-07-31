Revue du web. CAN féminine: le Maroc s’impose face à l’Algérie et se rapproche d’une qualification pour le deuxième tour

CAN féminine: le Maroc s’impose face à l’Algérie et se rapproche d’une qualification pour le deuxième tour

⏱️ TERMINÉ ! LE MAROC BAT L'ALGÉRIE DANS CE CHOC DE LA CAN FÉMININE !!! ❌🇩🇿



SANAA MSSOUDY OFFRE LA VICTOIRE AUX SIENNES À LA 84E MINUTE ! 🤩🇲🇦



Les Marocaines sont donc premières du groupe A avec 6 points. 🥇 pic.twitter.com/RLhvg3xzcT — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 30, 2026

Sanaa Mssoudy délivre les Lionnes de l’Atlas !

L’attaquante marocaine fait la différence à la 84e minute en concluant une superbe passe de Hanan Aït El Haj. Revivez l’action qui permet aux Lionnes de l’Atlas de s’imposer 1-0 face à l’Algérie.#Maroc #Algérie #Afrique #Foot#CAN pic.twitter.com/VgNEeJXefF — Josly Ngoma (@josly_ngoma) July 31, 2026

Les supporters de l'équipe nationale enflamment les tribunes du stade Prince Moulay El Hassan, continuant d'apporter leur soutien aux Lionnes de l'Atlas lors de leur confrontation face à la sélection algérienne dans le cadre de la CAN Féminine.#LionnesDeLAtlas #Maroc #Algérie… pic.twitter.com/mQ64hzzxqD — SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) July 30, 2026

Les joueuses du Maroc ont rendu un bel hommage à Youssef Hadji en célébrant comme lui après le but victorieux face à l’Algérie. 💃🏿🇲🇦 pic.twitter.com/4xWIrACiRZ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 31, 2026

Football: Redouane Halhal en passe de rejoindre Venise pour 5 millions d’euros

🚨 EXCLUSIF : Redouane Halhal en partance pour le Venezia Football Club! 🇲🇦



🟡🔴 Accord trouvé avec le KV Mechelen sur base d’un deal proche de €5M auquel s’ajoute des bonus et un intéressement sur une vente future.



🏥✍🏻✈️ Visite médicale & officialisation dans les 48… pic.twitter.com/XLRYAZRYx8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 31, 2026

🚨 Redouane Halhal 𝗩𝗔 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗘𝗥 en Série A ! 🇲🇦🤩



Accord trouvé avec le Venezia FC 🇮🇹 pour une vente 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗲 𝟱𝗠€, visite médicale et officialisation dans les prochaines 48 heures. ✅



(@sachatavolieri) pic.twitter.com/nHJCf7aLMg — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) July 31, 2026

🚨ULTIM’ORA

💣 Il Venezia è ad un passo dall’acquistare Redouane Halhal, difensore centrale classe 2003!

💰 Arriverebbe dal Mechelen per 5 milioni di euro più bonus.



🗣️ @DiMarzio pic.twitter.com/STKk8Z8GQG — DIRETTACALCIOMERCATO (@DIRETTADCM) July 31, 2026

France: accusée de relayer la propagande du Kremlin, Xenia Fedorova, chroniqueuse russe, est visée par un arrêté d’expulsion

Le gouvernement d’Emmanuel Macron a décidé que mes propos tenus publiquement sur les plateaux de CNEWS et d’Europe 1, ainsi que mes chroniques publiées dans les pages du JDNews, représentaient un danger immédiat pour la République, et a prononcé mon expulsion en urgence absolue.… — Xenia Fedorova (@xfedorova) July 31, 2026

La chroniqueuse Xenia Fedorova, accusée de relayer la propagande russe, est visée par un arrêté d'expulsion, annonce le ministère de l'Intérieur. pic.twitter.com/7QgJsERtjP — PEACE TV (@TvTvpeace) July 30, 2026

🔴🇫🇷 FLASH - Xenia Fedorova va être expulsée, Laurent Nunez évoque une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Des mesures d'astreintes ont été mises en place.

Elle peut soit partir de son propre plein gré ou alors l'exécution de son expulsion sera actée.… — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) July 30, 2026

🇷🇺Clap de fin pour Xenia Fedorova.



Les ministres de l'économie et de l'intérieur, @RolandLescure et @NunezLaurent, ont pris un arrêté pour geler les avoirs économiques de la propagandiste russe.



Tout l'argent dont elle disposait sur ses comptes en France lui est inaccessible,… https://t.co/siSxd7jXhk pic.twitter.com/bl1FykNGXd — Louis Duclos (@ObsDelphi) July 31, 2026

✈️Arrêté d'expulsion pour Xenia Fedorova. Elle utilisait les failles de la liberté d'expression pour dérouler la propagande d'un régime en guerre hybride contre nous, a fait virer des journalistes pas de son avis.



Honte aux "patriotes" des médias Bolloré qui sont complices. pic.twitter.com/vSnTz4G1Yf — Lucas Jakubowicz (@lucas_jaku) July 29, 2026

Football: Franco Baresi, capitaine emblématique de l’AC Milan, est mort à 66 ans

Libéro italien très élégant et incarnation du grand AC Milan de la fin des années 1980, Franco Baresi est mort à l'âge de 66 ans. https://t.co/GAbMaUK4CB pic.twitter.com/RSRWNUM14r — L'Équipe (@lequipe) July 31, 2026

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Franco Baresi has passed away at the age of 66.



The Italian played 719 matches for AC Milan, winning six Serie A titles and three European Cups/Champions Leagues, while earning 81 caps for the national team and winning the 1982 World Cup. pic.twitter.com/OY5aHYEr5h — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 31, 2026

Remembering the legendary Franco Baresi. ❤️@Carra23 brought one of his most treasured football shirts into the Stick to Football studio as he paid tribute to one of the game's greatest defenders. pic.twitter.com/5qhNp0kJgW — The Overlap (@WeAreTheOverlap) July 31, 2026