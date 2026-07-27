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Revue du web. Football: la CAN débute bien pour les Lionnes de l’Atlas, vainquant le Kenya 4-0

Sakina Ouzraoui célèbre son but contre le Kenya, lors de la première journée de la phase de groupes de la CAN féminine 2026.

Revue du webFootball: la CAN débute bien pour les Lionnes de l’Atlas, vainquant le Kenya 4-0; Sahara: la voie rapide Tiznit-Dakhla sera baptisée autoroute «Donald J Trump» en hommage au président américain; France: les feux de forêt relancent le débat sur la flotte de Canadair dont dispose le pays... Round-up.

Par La Rédaction
Le 27/07/2026 à 17h42

Football: la CAN débute bien pour les Lionnes de l’Atlas, vainquant le Kenya 4-0.

Sahara: la voie rapide Tiznit-Dakhla sera baptisée autoroute «Donald J Trump» en hommage au président américain.

France: les feux de forêt relancent le débat sur la flotte de Canadair dont dispose le pays.

Par La Rédaction
Le 27/07/2026 à 17h42
#Football#CAN féminine#Lionnes de l'Atlas#Maroc#Kenya#Sahara#France#Canadair#Incendie

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