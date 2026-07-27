Revue du web. Football: la CAN débute bien pour les Lionnes de l’Atlas, vainquant le Kenya 4-0

Football: la CAN débute bien pour les Lionnes de l’Atlas, vainquant le Kenya 4-0.
🏆🌍Ce dimanche, c'est le coup d'envoi de la CAN féminine au Maroc !— FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 26, 2026
➡️ Quelle est l'équipe favorite ? Combien gagneront les gagnantes ? Et quel impact pour le prochain Mondial de football ? On vous dit tout sur ce tournoi organisé jusqu'au 16 août#CAN #CANFéminine #Football… pic.twitter.com/fuoI60RPIY
⏱️ 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ ! 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗠𝗘𝗥𝗩𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗦𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗦𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝗙𝗘́𝗠𝗜𝗡𝗜𝗡𝗘 𝗔𝗣𝗥𝗘̀𝗦 𝗨𝗡𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗞𝗘𝗡𝗬𝗔 ! 🇲🇦✅— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 26, 2026
Très bonne entrée en lice avec notamment un doublé de Jraidi. ⚽️⚽️
Le… pic.twitter.com/GYDj5dhr31
🚨 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗢𝗖 𝗗𝗘́𝗕𝗨𝗧𝗘 𝗦𝗔 𝗖𝗔𝗡 𝗙𝗘́𝗠𝗜𝗡𝗜𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝟰-𝟬 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔𝗨 𝗞𝗘𝗡𝗬𝗔 ! 🇲🇦— Première Ligue Reporter (@clem_reporter) July 26, 2026
I. Jraïdi. ⚽️⚽️
M. Atiq ⚽️
S. Ouzraoui ⚽️
Le Maroc prend la tête du groupe A devant l'Algérie. ✅
🎥 @CAFwomen…
Ouverture de la CAN : Patrice Motsepe et Fouzi Lekjaa au rendez-vous 🇲🇦🏟️— Sport News Africa (@snewsafrica) July 26, 2026
Le président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, aux côtés de Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, assistent actuellement au coup d'envoi de la… pic.twitter.com/vPwo5cNXm7
Les Lionnes de l'Atlas s'emparent de la tête du groupe A ! 🇲🇦🔝 Grâce à sa large victoire (4-0) face au Kenya, le Maroc s'installe à la 1ère place du classement de la CAN féminine 2026 à l'issue de la première journée.— SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) July 26, 2026
Un début de compétition idéal ! 👏🔥#Maroc #CAN2026… pic.twitter.com/UC9nabxWjd
Sahara: la voie rapide Tiznit-Dakhla sera baptisée autoroute «Donald J Trump» en hommage au président américain.
🇺🇸🇲🇦 Le Maroc aurait decidé d'appeler la voix express Tiznit-Dakhla, traversant le Sahara marocain, la "DONALD J TRUMP HIGHWAY"— Jaf (@Jafkech) July 26, 2026
Trump vient de publier une video sur Truth, remerciant SM le Roi et dit qu'il espere y voyager bientot! pic.twitter.com/iPQ8RoaNLc
“Thank you to Highly Respected Mohammed VI, the King of Morocco — Such a Great Honor! I look forward to traveling the entire length of this Great Highway someday, hopefully soon! President DONALD J. TRUMP” pic.twitter.com/WSYZoGFxzB— Department of State (@StateDept) July 26, 2026
🚨🇲🇦 [HORS FOOT] LA VOIE EXPRESS TIZNIT-DAKHLA DEVRAIT PORTER LE NOM DE « DONALD J. TRUMP HIGHWAY » 🇺🇸— Lion Times 🇲🇦 (@LionTimes_) July 26, 2026
Donald Trump a publié une vidéo sur Truth Social dans laquelle il remercie Sa Majesté le Roi Mohammed VI et affirme qu’il espère parcourir cette autoroute « très bientôt ».…
La Route Tiznit-Dakhla, désormais nommée « Président Donald J. Trump Highway », fait de Tiznit un acteur clé sur la scène mondiale (en dépit de l'avoir déjà été).— Yassin Trump de Tiznit (@Yassin_tweeter) July 26, 2026
Allah Allah 3ala ra7a 😌 https://t.co/iOxKMqMZxO pic.twitter.com/9RjrIgjMCQ
🇲🇦🇺🇸— Restitutor Orientis 🇱🇮 (@restitutorII) July 26, 2026
Maroc: Trump a annoncé que le Maroc aurait décidé de baptiser "Trump Highway" la voie express reliant Tiznit à Dakhla. pic.twitter.com/JIsETarKjt
France: les feux de forêt relancent le débat sur la flotte de Canadair dont dispose le pays.
🔴 EN DIRECT— BFM (@BFMTV) July 26, 2026
Incendies: les feux à Corte et Biguglia en Haute-Corse toujours actifs, les pompiers mobilisés https://t.co/SvghRktjUN pic.twitter.com/XaoElEaPR4
Et combien de Canadairs auraient pu être acquis par notre état failli sans les stupides dépenses de l’Agence Française pour le développement pour la Chine plus riche que nous , pour l’Albanie ou encore pour Gaza , à moins que ce ne soit pour le Hamas ? https://t.co/9sQJLJsIf6— G-William Goldnadel (@GWGoldnadel) July 26, 2026
Énorme : Quand le ministre de l’Intérieur Nuñez bafouille en direct ! (cf vidéo ⤵️)— Florian Philippot (@f_philippot) July 27, 2026
- Journaliste : « Il y a au mieux 4 Canadairs actifs en Gironde et dans les Landes, c’est dérisoire ! »
- Nuñez d’abord : « C’est faux on a une flotte de 12 Canadairs »
- Puis quelques secondes… pic.twitter.com/6doXYF2PLV
🔴 Incendies et manque de Canadairs ➡️ "C’est lié à un engorgement de la chaîne de production, et nous avons acquis six Dash supplémentaires entre 2019 et 2022", explique Maud Brégeon— franceinfo (@franceinfo) July 27, 2026
Suivez le live ⤵https://t.co/xh1S6KHDoY pic.twitter.com/ph0dmtuvM2
🔴🔥 FLASH — Témoignage d’un pilote de Canadair intervenu sur les feux de Fontainebleau est en colère au sujet de l’argent public gaspillé par l’Etat dans l’eau de la Seine plutôt que dans l’achat de Canadairs ou de matériel pour les pompiers. pic.twitter.com/XH6p9yPSXs— French Report (@french_report78) July 25, 2026