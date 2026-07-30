Revue du web. Le roi Mohammed VI adresse un discours à l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au Trône

Le roi Mohammed VI adresse un discours à l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au trône
👑🇲🇦 Le Roi Mohammed VI aujourd'hui:— Jaf (@Jafkech) July 29, 2026
"Jamais la poursuite d’une gloire personnelle, n'a été une fin pour moi.
Mon unique souci a toujours été de veiller à ce que tous les Marocains puissent vivre dignement, en citoyens libres." pic.twitter.com/zPPH3Wxfq5
👑 من أبلغ ما جاء في خطاب العرش لجلالة الملك محمد السادس نصره الله:— Leɛyun 🇲🇦👑♥️🌹 (@5ersito_) July 29, 2026
"لم أبحث يوما عن مجد شخصي، ولا عن الاعتراف بدور ريادي قاريا أو دوليا، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك، وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم."
كلمات تختصر فلسفة قيادة تجعل خدمة الوطن والمواطن فوق… pic.twitter.com/ETZvzU9KQ9
🛑 مقطعان مهمان في خطاب جلالة الملك يستحقان الاهتمام ؛ رغم أن كل ما جاء في الخطاب يستحق الاهتمام.— WardaNews (@warda_news1) July 30, 2026
🔹 الاول: يجب التحلي بالتفاؤل والثقة والابتعاد عن خطاب اليأس والإحباط وهذا موجه للعدميين الذين يرون السواد في كل شيء ولا يرون في الإنجازات سوى الثقل الاقتصادي والمالي.
ثم قال:… pic.twitter.com/TmjlL6BuHX
الملك محمد السادس خطاب عيد العرش المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة ولمواصلة الانجازات، ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات.— ❤🖤💚AMODO. (@amodosalwi) July 29, 2026
وهو ما أبان عنه المغرب بالتنظيم الجيد للتظاهرات القارية والدولية مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم، وأثار غيرة البعض أحيانا.
الدق تم😁 pic.twitter.com/xxLXViQ3b4
Égypte: Achraf Dari au cœur d’une affaire de mariage «orfi» présumé et de vol de bijoux
في مصر 🇪🇬 قضية أشرف داري تتطور سريعا ..— 𝑨𝑩𝑶𝑼𝑱𝑨𝑫 𝑆𝑜𝑢𝑓𝑖𝑎𝑛𝑒 (@AbouJad_Talks) July 29, 2026
بعد توقيفه على خلفية بلاغ يتضمن اتهامات بالزواج العرفي و الاستيلاء على مشغولات ذهبية، النيابة العامة تقرر إخلاء سبيله عقب سماع أقواله !
الشاكية (أخصائية تغذية) تعرفت عليه اثناء مزاولة عملها بالفيلا الخاصة باللاعب، و ذكرت ان وكيله و زميل… pic.twitter.com/D9lStdjoXS
محامي ضحية أشرف داري يفجر مفاجأة على الهواء.. لدينا دليل مادي بإدانته ونطالب بعرضه على الطب الشرعي #اليوم_هنا_القاهرة#modern_mti_tv pic.twitter.com/0SayjVphuB— Modern mti tv (@mti_tv) July 29, 2026
Football: le champion du monde marocain Yassir Zabiri prêté au Racing Santander
🦀 ¡Bienvenido, Yassir!— Real Racing Club (@realracingclub) July 30, 2026
🫂 Ahora si que eres oficialmente jugador del Racing pic.twitter.com/yZHNHCRrLt
🚨 Le prêt de Yassir Zabiri au Racing Santander est officialisé. 🔥🇪🇸— ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) July 29, 2026
Nouvelle étape pour notre crack, champion du monde.😍🇲🇦 pic.twitter.com/vvAAcWNhLQ
✅ Yassir Zabiri realiza su primer entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu— Real Racing Club (@realracingclub) July 30, 2026
El internacional marroquí se incorporó ayer a la disciplina racinguista cedido por el Stade Rennes
📝 https://t.co/e8o2G4ufpX pic.twitter.com/PwKlhM08HM
🇲🇦 Nouveau défi pour Yassir Zabiri ! Le champion du monde U20 marocain va poursuivre sa progression en Espagne. L'attaquant quitte temporairement le Stade Rennais pour rejoindre le Racing Santander en prêt. 🇪🇸#YassirZabiri #Maroc #LionsDeLAtlas #RacingSantander #StadeRennais pic.twitter.com/mcEwkQ5RyT— CSPORT (@csport_ma) July 29, 2026
Japon: les images spectaculaires du violent tremblement de terre dans le sud-ouest du pays deviennent virales
A viral video appears to show a frightening scene inside of a Costco in Kumamoto immediately after the earthquake. A lot of items have fallen from shelves as people are trying to get to safety.pic.twitter.com/W1dRVWNwlh https://t.co/IblWNrqTcj— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) July 28, 2026
🇯🇵 Shocking video of a cat detecting an earthquake in Japan before it even starts— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 28, 2026
Writer: Solpic.twitter.com/a05lZ0QqNE
A magnitude 7.1 earthquake struck southern Japan this morning.— SatoshiDeluxe (@DeluxeSatoshi) July 28, 2026
Stay safe. pic.twitter.com/CCyHABO2lY
🇯🇵 More than 50 people were injured in one of the prefectures on Kyushu Island in Japan after powerful 7,1 earthquakes— Visegrád 24 (@visegrad24) July 28, 2026
Japanese Prime Minister Sanae Takaichi reported that the tremors caused fires, damage to roads and bridges, as well as the collapse of buildings.
NHK reported… pic.twitter.com/hTFjhdZPl1