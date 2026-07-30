Société

Revue du web. Le roi Mohammed VI adresse un discours à l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au Trône

Le roi Mohammed VI et le prince héritier lors du discours de la 27ème Fête du Trône.

Revue du webLe roi Mohammed VI adresse un discours à l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au Trône; Égypte: Achraf Dari au cœur d’une affaire de mariage «orfi» présumé et de vol de bijoux; Football: le champion du monde marocain Yassir Zabiri prêté au Racing Santander; Japon: les images spectaculaires du violent tremblement de terre dans le sud-ouest du pays deviennent virales... Round-up.

Par La Rédaction
Le 30/07/2026 à 17h30

Le roi Mohammed VI adresse un discours à l’occasion du 27ème anniversaire de son accession au trône

Égypte: Achraf Dari au cœur d’une affaire de mariage «orfi» présumé et de vol de bijoux

Football: le champion du monde marocain Yassir Zabiri prêté au Racing Santander

Japon: les images spectaculaires du violent tremblement de terre dans le sud-ouest du pays deviennent virales

Par La Rédaction
Le 30/07/2026 à 17h30
#Fête du Trône#Roi Mohammed VI#Achraf Dari#Egypte#accusation#Football#Yassir Zabiri#Racing Santander#Japon#tremblement de terre

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