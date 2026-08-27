Revue du web. À Marrakech, un ancien athlète britannique condamné à 10 mois de prison pour agression sexuelle sur mineure, une peine jugée trop légère

Leon Baptiste, athlète et entraineur britannique, a été condamné à 10 mois de prison à Marrakech pour agression sexuelle sur mineure.

Marrakech: un ancien athlète britannique condamné à 10 mois de prison pour agression sexuelle sur mineure, une peine jugée trop légère par des associations de défense des mineurs

Former British athlete and sprints coach Leon Baptiste has been serving a 10-month prison sentence in Morocco.



According to @BBCSport, he was arrested in Marrakech in May for sexually assaulting a minor, and is serving his sentence at Al-Oudaya prison.



In Morocco, a minor is… pic.twitter.com/p4mgELNWS3 — AW (@AthleticsWeekly) August 19, 2026

🇲🇦🇬🇧| Alors que ses proches le pensaient disparu, les autorités marocaines 🇲🇦 indiquent que l’athlète britannique Leon Baptiste 🇬🇧 purge actuellement une peine de prison au Maroc pour agression sexuelle sur mineur. pic.twitter.com/lzXHoqtBBj — Morocco Intel (@MoroccoIntel) August 21, 2026

تانعيشو فبللد فين بنت بانتلها منطقة من الجسد ديالها خدات عسر شهور و مغتصب تاياخد 8 شهور ... كيفاش تايفكر قاضي بحال هذا ؟ المشكل ماكاينش تا فالقانون لانه في مدة اكثر من هادشي بكثير، المشكل كاين فالمستوى د القضاة ... واش هادي هي الحماية لي غانوفروها لبنات ؟ pic.twitter.com/18ZJthfFq8 — Achraf Tazi (@ach_tazi) August 24, 2026

Société: les enseignants refusent de travailler le samedi et le font savoir sur Facebook

Tibet: des catastrophes naturelles font plus d’une centaines de morts

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the Nepal–Tibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

🌊🇳🇵 Catastrophe inédite et meurtrière près de la frontière entre le Népal et le Tibet.



Une avalanche de glace et de roches aurait obstrué la rivière Lhende, formant temporairement un barrage naturel. L'eau se serait accumulée derrière avant que celui-ci ne cède brutalement. pic.twitter.com/LSZuBqc5p7 — Météovillages (@meteovillages) August 26, 2026

Népal : Ceci s’est produit le long de la rivière Bhotekoshi, à la frontière entre le Népal et le Tibet, vers 9 heures du matin heure locale. Des centaines de personnes disparues.

Un séisme de magnitude 4,4 a provoqué un glissement de boue/éboulement qui a dû rompre un barrage. pic.twitter.com/g0nQh03OCO — L'Expert (@expert41173) August 26, 2026

Incroyable 😳:



C’est ici que le flash superflood à la frontière Népal-Tibet aujourd’hui a commencé pour la première fois.



Depuis une altitude de 17 000 pieds sur le Langtang Lirung dans l’Himalaya, un morceau de glace glaciaire d’environ 2 000 pieds de large s’est détaché et… https://t.co/cAUIDSFdcU — Florence Avignon (@AvignonFlo32293) August 27, 2026