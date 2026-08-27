Société

Revue du web. À Marrakech, un ancien athlète britannique condamné à 10 mois de prison pour agression sexuelle sur mineure, une peine jugée trop légère

Leon Baptiste, athlète et entraineur britannique, a été condamné à 10 mois de prison à Marrakech pour agression sexuelle sur mineure.

Revue du webMarrakech: un ancien athlète britannique condamné à 10 mois de prison pour agression sexuelle sur mineure, une peine jugée trop légère par des associations de défense des mineurs; Société: les enseignants refusent de travailler le samedi et le font savoir sur Facebook; Tibet: des catastrophes naturelles font plus d’une centaines de morts... Round-up.

Par La Rédaction
Le 27/08/2026 à 17h54

Marrakech: un ancien athlète britannique condamné à 10 mois de prison pour agression sexuelle sur mineure, une peine jugée trop légère par des associations de défense des mineurs

Société: les enseignants refusent de travailler le samedi et le font savoir sur Facebook

Tibet: des catastrophes naturelles font plus d’une centaines de morts

Par La Rédaction
Le 27/08/2026 à 17h54
#Marrakech#Justice#agression sexuelle#Mineurs#Enseignement#Education nationale#Tibet#catastrophes naturelles#Inondations#décès

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