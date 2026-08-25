Société

Revue du web. Tanger: vive indignation sur Facebook après des incidents dans un parc d’attractions

Un manège dans un parc d’attractions. (Photo d'illustration). DR

Revue du webTanger: vive indignation sur Facebook après des incidents dans un parc d’attractions; Fnaïre sous le feu des critiques après la sortie de «Marrokia»; Politique: Rachid Talbi Alami moqué après sa promesse d’éradiquer la pauvreté en cinq ans... Round-up.

Par La Rédaction
Le 25/08/2026 à 17h50

Tanger: vive indignation sur Facebook après des incidents dans un parc d’attractions.

Fnaïre sous le feu des critiques après la sortie de «Marrokia».

Politique: Rachid Talbi Alami moqué après sa promesse d’éradiquer la pauvreté en cinq ans.

Par La Rédaction
Le 25/08/2026 à 17h50
#Maroc#Tanger#réseaux sociaux#Fnaïr#Rachid Talbi Alami#Musique#Politique

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