La synagogue Nevé Shalom de Casablanca a ouvert ses portes aux musulmans et aux chrétiens pour participer aux célébrations d’une des plus importantes fêtes juives: Hanouka, la «fête des lumières», lundi 19 décembre 2022.

© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

VidéoLa communauté juive de Casablanca a célébré hier, lundi 19 décembre 2022, la Hanouka, la «Fête des lumières» qui dure huit jours. Chargée de symboles, cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. Le360 a immortalisé ce moment fort de fraternité.

La synagogue Nevé Shalom de Casablanca, sous la direction du rabbin Jacky Sebag, a ouvert hier, lundi 19 décembre 2022, ses portes, à l'initiative des associations Marocains Pluriels et Salam Likoulam, aux musulmans et aux chrétiens pour participer aux célébrations d’une des plus importantes fêtes juives: Hanouka, la «fête des lumières».

Échanges, prières, douâa et partage ont ponctué cette cérémonie qui a notamment vu la présence d'invités de marque, diplomates, artistes, représentants de la société civile, toutes confessions confondues.

«Je ne sais pas si vous avez pris la juste mesure de cette communion marocaine exaltante, qui nous est, pour chacun et chacune, tellement précieuse. Nous étions ici pour célébrer la fête de Hanouka, la fête de la lumière. Et cette lumière, quand elle est marocaine, elle est d'abord celle de tous les Marocains», a indiqué André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, dans une déclaration à la presse.

«Il y avait le prêtre, l'imam et le rabbin, et nous étions dans la maison de la Torah où nous avons célébré l’une des valeurs de notre tradition juive, qui est celle d'une lumière qui éclaire le chemin de la liberté, de la résistance, de la résilience et de l'espoir. Et vous l'avez entendu, tous les orateurs ont dit combien ils ressentaient l'universalité de ce message tellement marocain dit dans cette synagogue. Je crois que c'est tout le sens qu'il faut donner à notre réunion», a-t-il relevé.

«Nous célébrons un événement qui a eu lieu il y a 2.121 ans. L'histoire d'une fiole d'huile qui est restée propre, pure, et n’a pas été touchée par l'ennemi du temps du Temple. Cette fiole qui devait être allumée pour un jour, a duré huit jours. C'est pourquoi nous célébrons la fête de Hanouka», a déclaré le rabbin de la synagogue Névé Shalom, Jacky Sebag, interrogé par Le360.

Le chef religieux a aussi réitéré l’indéfectible attachement de la communauté juive au Roi et à son identité marocaine, ainsi que sa constante mobilisation derrière le Souverain.

«C'est merveilleux d'être ici le deuxième soir de Hanouka, avec la communauté juive de Casablanca. J’ai été très impressionné par la forte participation des invités à cet événement, qui démontre l'harmonie religieuse et la tolérance qui existent ici dans le Royaume», a souligné l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar.

«Tout ceci n'est pas par hasard. C'est grâce au leadership fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au fait qu'il a soutenu la coexistence, la tolérance interconfessionnelle et célébré la diversité du Maroc», a-t-il noté.

L’imam de la Zaouia Kadiria, Omar El Mrini, a, de son côté, salué la tenue de cet événement qui contribue au renforcement des liens entre Marocains, toutes confessions confondues.

Hanouka, aussi appelée la Fête des lumières, est célébrée, cette année, du 18 au 26 décembre. Pendant ces huit jours, une bougie est allumée chaque jour sur la hanoukia, symbolisant le miracle de la fiole d’huile d’olive qui a brûlé pendant huit jours avec une quantité d’huile à peine suffisante pour une seule journée.

En référence à l'huile du miracle de Hanouka, des aliments frits dans l'huile, notamment des beignets, sont dégustés lors de cette fête.