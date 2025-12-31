Société

Réveillon à Casablanca: les pâtisseries sous le feu des commandes

Bûches, entremets et coffrets de chocolat prêts à être vendus pour le réveillon, dans une pâtisserie de Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Par Najwa Targhi et Said Bouchrit
Le 31/12/2025 à 16h30

VidéoFidèles à leur habitude, plusieurs Marocains, toutes catégories sociales confondues, achètent en masse des pâtisseries pour célébrer en famille la venue de la nouvelle année. À Casablanca, ce 31 décembre, les professionnels vivent une pression intense dans les heures qui précèdent le passage à 2026, s’activant sans relâche pour répondre à l’afflux constant de clients.

Bûches, entremets et coffrets de chocolat disparaissent des vitrines des pâtisseries en quelques heures, en ce mercredi 31 décembre, preuve que clore l’année avec douceur reste la priorité des Marocains pour bien entamer celle qui arrive.

À Casablanca, l’effervescence commence plusieurs jours avant le jour J. Les commandes s’accumulent, et les pâtissiers mettent en place des dispositifs particuliers pour répondre à l’afflux des clients. «Les bûches et les gâteaux ont beaucoup de succès durant cette période», confie Abd El Wahab, commerçant dans l’une des pâtisseries de la métropole économique.

Si les bûches demeurent les reines incontestées de la fin d’année, les coffrets de chocolats et les assortiments de macarons séduisent également les amateurs de douceurs. «Nos clients viennent autant pour les entremets que pour les coffrets de chocolat ou les boîtes de macarons», explique Hanane, commerçante dans la même pâtisserie casablancaise.

Lire aussi : Nouvel An: comment la DGSN entend assurer le bon déroulement des célébrations

Pour arriver à combler les attentes de nombre de clients en cette période de grand rush, un véritable travail de fourmis est engagé derrière les fourneaux. Les fours tournent à plein régime, les pâtissiers enchaînent geste après geste, tandis que ceux qui préparent les plateaux et emballent les gâteaux doivent faire preuve d’une précision sans faille. «Chaque création doit être parfaite, pour le plaisir des yeux et des bouches», souligne Abd El Wahab.

Désireux de faire la démonstration de leur art, les pâtissiers rivalisent de créativité. Leurs créations aux formes les plus hétéroclites repoussent chaque année les limites de la sophistication. Du glaçage délicatement posé aux bûches décorées avec minutie, tout est pensé pour séduire une clientèle gourmande et exigeante.

Et alors que les dernières créations s’installent dans les vitrines, l’attention se tourne déjà vers l’année amazighe: le même rythme et la même effervescence pâtissière se reproduiront pour le 14 janvier, marquant «notre année» selon Abd El Wahab.

Par Najwa Targhi et Said Bouchrit
Le 31/12/2025 à 16h30
#maroc#patisserie#fin d'année#nouvel an

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvel An: comment la DGSN entend assurer le bon déroulement des célébrations

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nouvel an de l’hégire: le 1er Moharram célébré vendredi 27 juin 2025 au Maroc

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat: le Nouvel An chinois célébré avec faste à l’ambassade de Chine

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

À Rabat, les familles maroco-vietnamiennes célèbrent le Nouvel An «Têt» comme pont entre deux cultures

Articles les plus lus

1
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
2
Regragui et la théorie du bouc émissaire
3
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
4
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
5
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
6
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
7
Gratuité
8
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
Revues de presse

Voir plus