Ramadan: le marché suffisamment approvisionné

Kiosque360. A la veille du mois de Ramadan, les marchés locaux sont suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires et autres produits de base pour répondre à la demande. Les mécanismes de suivi et de contrôle sont activés pour éviter toute pénurie et toute spéculation. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le marché est suffisamment approvisionné en céréales, légumes, légumineuses, lait, sucre, blé, viandes rouges et blanches, œufs et produits de la mer. De même, l'approvisionnement en gaz butane est assuré. Autant dire que les ménages marocains, qui consomment sans modération pendant le mois de Ramadan, vont encore faire exploser leur budget alimentation. Et pour maintenir cette stabilité d’approvisionnement, les autorités compétentes ont mis en place des circuits de suivi et de contrôle pour éviter toute pénurie et toute spéculation, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 2 et 3 avril.

Une source au ministère de l’Economie et des finances a confié au quotidien que depuis des semaines, les départements ministériels, chacun dans le cadre de ses prérogatives, ont mis en place une feuille de route allant de la sensibilisation des professionnels sur les circuits de production et de distribution jusqu’au respect des prix de vente. Les sources du quotidien sont allées vérifier que les mesures prises par le gouvernement avaient pris effet sur les marchés.

A Kénitra, affirment les mêmes sources, les commerçants affichent leur satisfaction quant à l’offre abondante de produits fortement consommés par les ménages pendant le Ramadan. Hormis certains produits importés, dont les prix sont influencés par la conjoncture internationale, les prix des produits nécessaires au panier alimentaire du Ramadan sont stables, a confié un commerçant au quotidien.

Pour Bouazza Kherrati, président de la Fédération marocaine des droits du consommateur, les commerçants sont appelés à exposer les marchandises en affichant leurs prix pour permettre au consommateur de choisir et de s’approvisionner selon ses moyens. Et de préciser que le consommateur marocain dépense généreusement par rapport au reste de l’année. C’est cette générosité qui occasionne la hausse de la consommation pendant ce mois sacré.

Par Mohamed Younsi