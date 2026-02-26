Ramadan: le gouvernement assure un approvisionnement normal et intensifie les contrôles

Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement et Porte-parole du gouvernement. (Y.Mannan/Le360)

Lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement hebdomadaire, le porte-parole de l’Exécutif, Mustapha Baitas, a assuré que les marchés nationaux sont «correctement approvisionnés» en produits alimentaires à l’occasion du mois de Ramadan.

Selon les données communiquées, les commissions préfectorales et provinciales mixtes, relevant des services territoriaux du ministère de l’Intérieur, ont intensifié les opérations de contrôle des circuits de distribution et des pratiques commerciales. Entre le 1er Chaâbane et le 6 Ramadan 1447 de l’Hégire, 43.412 interventions de terrain ont été menées à l’échelle nationale.

Ces opérations ont permis de constater 4.038 infractions relatives notamment aux prix, à l’affichage obligatoire, aux conditions de stockage et aux normes d’hygiène. Dans le détail, 1.101 manquements ont donné lieu à des avertissements, tandis que 2.937 procès-verbaux ont été dressés et transmis aux juridictions compétentes, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection du consommateur et de répression des fraudes.

Par ailleurs, 273 tonnes de produits jugés impropres à la consommation ou non conformes aux standards sanitaires ont été saisies puis détruites, dans le cadre des procédures réglementaires.

Le porte-parole a également souligné le rôle de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), qui assure, selon lui, un suivi rigoureux des denrées alimentaires mises sur le marché, à travers des contrôles sanitaires et phytosanitaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

«En termes d’approvisionnement, tous les marchés sont suffisamment approvisionnés en divers produits de base», a affirmé Mustapha Baitas, précisant qu’après la première semaine du Ramadan, l’offre nationale évolue dans des «conditions normales», avec une disponibilité jugée suffisante pour répondre à la demande des consommateurs.

Le porte-parole n’a toutefois pas abordé la question de la tension persistante sur les prix de certains produits de grande consommation, notamment les viandes rouges, ainsi que plusieurs catégories de fruits et légumes, qui enregistrent des hausses sensibles à l’approche et durant le mois sacré.

Dans un contexte de forte demande saisonnière, les autorités assurent ainsi maintenir un dispositif de veille renforcé, combinant contrôle des prix, surveillance des pratiques spéculatives et sécurisation sanitaire des denrées, afin de préserver le pouvoir d’achat et la sécurité alimentaire des ménages.