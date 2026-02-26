Ramadan: la forêt urbaine Ibn Sina, rendez-vous des amateurs de sport

À Rabat, la forêt urbaine Ibn Sina — plus connue sous l’appellation de forêt Hilton — enregistre, durant le mois de Ramadan, un pic de fréquentation quotidien. Hommes et femmes, toutes catégories d’âge confondues, s’y retrouvent pour des activités de sport-loisir et de remise en forme, dans un cadre naturel particulièrement prisé par les habitants de la capitale.

Située dans le quartier du Souissi, cette infrastructure verte de plus de 60 hectares, dotée d’un circuit de jogging d’environ deux kilomètres de circonférence, constitue l’un des principaux espaces de respiration urbaine de la ville. Jeudi après-midi, la forte affluence observée sur les allées forestières témoigne de l’attractivité soutenue du site en période de jeûne.

Les usagers interrogés mettent en avant la qualité paysagère du lieu, marquée par une couverture végétale composée notamment d’eucalyptus et de pins, ainsi que par des aménagements dédiés aux activités physiques et récréatives. Amina et Najah, deux habitantes de Rabat, soulignent que les dernières précipitations ont amélioré le confort d’usage du site, rendant la pratique de la marche et du footing plus agréable.

Parmi les sportifs présents figurait Younes Abdelhamid, défenseur du club des AS FAR. Résidant à proximité, il indique fréquenter régulièrement cet espace pour des séances de course à pied et des activités ludiques, notamment le tennis de table, en compagnie de son enfant. Il rappelle l’importance de l’activité physique dans le maintien de la condition athlétique et de l’équilibre sanitaire, y compris durant le mois sacré.

Même son de cloche chez Ouafaa, jeune joggeuse rencontrée sur place, qui préconise une pratique adaptée aux contraintes physiologiques du jeûne. «L’activité sportive doit être modérée et idéalement programmée avant la rupture du jeûne», recommande-t-elle, avant de reprendre sa séance d’entraînement.

Véritable «poumon vert» de la capitale, la forêt Ibn Sina s’impose comme un équipement structurant de l’écosystème urbain rbati. Entre sport de proximité, promenade familiale et loisirs en plein air, cet espace naturel aménagé joue un rôle central dans la promotion de l’activité physique, du bien-être et de la qualité de vie, particulièrement durant le mois de Ramadan où les rythmes de vie se réorganisent.