Un évènement inédit. Découvrez en images la toute première girafonne née au Maroc

Naissance d'un bébé girafe au parc zoologique Dream Village dans la province de Mohammedia.

La naissance d’une girafonne au Parc zoologique Dream Village marque une étape majeure pour la reproduction locale des girafes au Maroc. Un événement rare, immortalisé en images, symbole d’une avancée importante pour la conservation de cette espèce menacée.

Le 12/02/2026 à 16h30

Comme nous le révélions dans un précédent article, le Parc zoologique Dream Village a connu la semaine dernière un événement inédit au Maroc avec la naissance de la toute première girafonne sur le territoire national. Des images vidéo reçues des dirigeants du parc offrent un premier aperçu de cette naissance qui suscite un fort engouement.

Situé entre Casablanca et Mohammedia, à proximité de la forêt des Cascades, Dream Village franchit ainsi une étape importante dans la reproduction locale de cette espèce emblématique. La petite femelle, en bonne santé, symbolise à la fois un succès vétérinaire et un progrès notable pour la conservation des girafes au Maroc.

«Nos équipes ont vécu un moment de forte émotion et de vigilance accrue. Dès les premiers signes de la mise-bas, notre staff s’est pleinement mobilisé afin de garantir les meilleures conditions possibles à la maman et à son petit», souligne Mohamed Mgharfaoui, fondateur et PDG de Dream Village.

La mère, Sophie, âgée de cinq ans, et le père, Paco, neuf ans, sont tous deux originaires d’Italie et vivent au parc depuis environ cinq ans.

«Après quinze mois de gestation et un suivi vétérinaire quotidien rigoureux, notre girafe Sophie a donné naissance à une girafonne. La mise-bas, qui a duré environ six heures, s’est déroulée sans complication grâce à l’accompagnement attentif de nos équipes», précise Sofia D’Ambrosio, technicienne vétérinaire au parc.

Et d’ajouter: «Cette naissance constitue une étape importante et porteuse d’espoir pour la conservation des espèces, en particulier celle des girafes aujourd’hui menacée. Elle reflète également notre passion et l’engagement quotidien de nos équipes en faveur de la préservation de la biodiversité et du bien-être animal.»

Pour l’équipe vétérinaire, l’événement revêt également une dimension symbolique forte. «Cette naissance, d’autant plus symbolique qu’il s’agit d’une femelle, représente pour nous l’aboutissement d’une passion profonde et de l’engagement constant que nous portons à la protection et au bien-être des animaux», se félicite Dr Afaf Charaf, médecin vétérinaire à Dream Village.

La jeune girafonne devrait rester plus d’un an auprès de sa mère, période essentielle pour l’allaitement et l’apprentissage. Les équipes du parc assurent un suivi attentif afin de garantir son bon développement.

Avec cette naissance, Dream Village abrite désormais trois girafes femelles. Une quatrième, installée au zoo de Aïn Sebaâ à Casablanca, est également destinée à intégrer un programme de reproduction. À terme, l’objectif est de constituer deux groupes reproducteurs distincts, afin de renforcer durablement la présence de l’espèce au Maroc.

Rappelons enfin que la société Dream Village assure aujourd’hui la gestion du zoo de Aïn Sebaâ, rouvert au public fin décembre dernier après plusieurs années de fermeture, dans le cadre d’un contrat de gestion de 20 ans avec le Conseil de la ville de Casablanca.

