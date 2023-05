Rabat: une chanteuse-influenceuse écope de 42.000 dirhams de dommages pour diffamation

Diffamation et atteinte à la notoriété d’autrui à travers la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Tel est le chef d’accusation retenu contre une influenceuse que le tribunal de première instance de Rabat vient de condamner à 3 mois de prison ferme, assortis d’une amende de 2.000, ainsi qu’à des dommages et intérêts d’un montant de 40.000 dirhams au profit de la plaignante.

Dans son édition du mercredi 31 mai, le quotidien arabophone Al Akhbar indique que cette affaire, qui oppose le cabinet dentaire de Barraki Hanae à une influenceuse et chanteuse très suivie sur Instagram, remonte à 2014. Cette année-là, la chanteuse s’est présentée au cabinet dentaire, sis place Piétri à Rabat, et a proposé au Docteur Barraki Hanae de lui fixer gratuitement une dentition dite «Hollywood smile» et autre «Smile care». En contrepartie de ce «beau sourire artificiel», l’influenceuse s’engage à faire la promotion des services du cabinet dentaire auprès de ses nombreux followers durant cinq années. Après plusieurs séances et rendez-vous au cabinet dentaire, l’influenceuse a été servie tout en respectant son engagement de valoriser le cabinet dentaire sur les réseaux sociaux.

Mais, plus de cinq ans plus tard, vers fin 2019, l’influenceuse est revenue pour se faire fixer une autre version plus à la mode du «Hollywood smile», en vertu de la même formule de gratuité du service en échange de publicités sur sa page Instagram au profit le cabinet dentaire. Mais, selon Barraki Hanae, dans une déclaration faite à Al Akhbar, son cabinet a exigé le paiement de la nouvelle fixation de l’appareil dentaire dernier cri, arguant que leur premier deal de cinq ans avait expiré.

Face à ce refus de Barraki de reconduire la formule gratuite, l’influence a réagi à travers une série de publications sur Instagram où elle s’en prend violemment au cabinet dentaire et aux membres de son personnel, cités nommément. C’est ce qui a obligé Barraki à déposer une plainte contre l’influenceuse pour diffamation et atteinte à la notoriété du cabinet dentaire. Elle se dit aujourd’hui satisfaite de la condamnation dont vient d’écoper l’influenceuse, et estime que le tribunal lui a rendu justice. L’influenceuse, elle, a réagi en interjetant appel contre cette condamnation, conclut Al Akhbar.