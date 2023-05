Le Club des avocats porte plainte contre Booba, pour «diffamation et injures» à l’égard des femmes marocaines

L’annonce du concert de Booba, prévu à Casablanca le 21 juin, continue à provoquer des remous. Après la pluie des réactions négatives sur les réseaux sociaux et le lancement d’une pétition sur Internet pour l’annulation du concert (qui a rassemblé 4.275 signatures sur un objectif de 5.000), c’est au tour d’une association d’avocats de mettre son grain de sel.

Le Club des avocats au Maroc, en la personne de son président, Mourad El Ajouti, vient d’annoncer le dépôt d’une plainte contre l’artiste français. «Le Club des Avocats au Maroc a décidé de porter plainte contre M. Yaffa Elie Thitia alias Booba pour diffamation et injures portées contre les femmes marocaines», peut-on lire dans un tweet de l’avocat.

Le Club des Avocats au Maroc a décidé de porter plainte contre M. Yaffa Elie Thitia Alias Booba pour diffamation et injures portées contre les femmes marocaines. — Mourad Elajouti (@Elajouti) April 29, 2023

D’après Me El Ajouti, l’action en justice a été décidée par l’association après qu’elle a été sollicitée par de nombreux internautes et des acteurs de la société civile, lui demandant d’intervenir juridiquement dans cette affaire. «Nous avons reçu des centaines de lettres et des messages qui nous ont demandé d’agir, et après étude des éléments qui nous ont été transmis, les propos proférés dans plusieurs de ses chansons représentent une offense aux sentiments et à la dignité de la femme maghrébine en général», détaille le président du Club des avocats.

Il est reproché à Booba de «porter atteinte à la dignité» de la femme marocaine dans les textes de plusieurs de ses chansons, où celle-ci est plus ou moins explicitement traitée de prostituée.

L’association compte baser son argumentaire sur le fait que la présence de Booba sur le territoire marocain peut présenter un trouble à l’ordre public. «Selon les dispositions de l’article 4 de la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers, l’accès au territoire marocain peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace à l’ordre public», soutient-il.

Merci Maître @Elajouti pour votre action en justice et pour votre appui depuis le début !



Dans sa dernière publication ce pseudo artiste blasphémateur appelle au meurtre, incite à la violence ! C'est un appel au trouble à l'ordre public !!!!



La @DGSN_MAROC a été prévenue de… — T⛥RIK_TALK  ‏ (@Tarik_Talk) April 29, 2023

En attendant une éventuelle décision de justice, la date du spectacle est maintenue par son organisateur, l’agence événementielle 10Mentions. Dans une déclaration au média français RFI, cette dernière avait assuré que la polémique autour du concert de Booba est le fait d’une campagne orchestrée et financée par des rivaux du rappeur français, notamment le rappeur franco-marocain Maes qui avait soutenu l’appel à l’annulation de l’événement en partageant ladite pétition sur les réseaux sociaux.