Rabat: le chantier du nouveau stade Moulay Abdellah vu du ciel

Le nouveau stade Moulay Abdellah de Rabat, dont l’emplacement est limitrophe de l’autoroute menant vers Casablanca, est en cours d’édification depuis plusieurs mois, en prévision des deux grands évènements footballistiques que sont la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 et la Coupe du monde 2030, co-organisée avec l’Espagne et le Portugal.

Construit initialement en 1980 par une entreprise chinoise, le complexe sportif a été totalement détruit en 2023 pour laisser la place à un stade flambant neuf, dont la livraison est prévue pour le mois de décembre 2024.

En exclusivité, Le360 livre des images aériennes inédites de l’avancement des travaux de la future enceinte sportive, dont les maitres d’ouvrages sont le département des Sports (au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports), la wilaya de Rabat et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Le nouveau complexe sera doté de tribunes intégralement couvertes, structurées sur trois étages, et sera équipé de plusieurs dispositifs «up to date», dont un système d’éclairage annoncé comme très sophisitiqué. Il sera également accompagné de divers infrastructures, notamment des parkings souterrains et plusieurs accès accès routiers.

Le chantier du nouveau stade Moulay Abdellah vu du ciel. (Y. Mannan / Le360)