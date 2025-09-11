Programme de reconstruction post-séisme: 92% des chantiers achevés

Dans la province de Chichaoua touchée par le séisme du 8 septembre 2023.

Deux ans près le tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz, le directeur général de l’Agence de développement du Haut Atlas, Said Laith, annonce que 51.154 habitations ont été construites, reconstruites ou réhabilitées, soit plus de 92% des chantiers lancés.

Il a signalé que le rythme de réalisation de ces chantiers se poursuivra à une cadence plus accélérée durant les mois à venir en vue de réaliser les objectifs de ce programme.

Le programme engagé vise non seulement à réparer les dégâts immédiats causés par le séisme, mais aussi à renforcer la sécurité et la qualité des constructions. Les travaux concernent différentes zones touchées dans le Haut Atlas, avec une attention particulière portée aux familles sinistrées.

Le montant global des aides financières distribuées aux familles affectées s’est établi, par ailleurs, à 6,9 milliards de dirhams, dont 4,5 milliards de dirhams de soutien à la construction et la réhabilitation des habitations et 2,4 milliards de dirhams au titre des aides d’urgence fixées à 2.500 dirhams mensuels.

Outre la reconstruction des logements, le plan inclut également des interventions sur les infrastructures de base: routes, réseaux d’eau et d’électricité, écoles et centres de santé. Dans le secteur de l’équipement, les travaux de mise à niveau des 4 tronçons de la route nationale N7, connaissent une progression allant de 35% à 80% pour un budget de 665 millions de dirhams, en plus de 118 km de routes en cours de construction.

En matière d’enseignement, la réhabilitation de 306 établissements scolaires est achevée. Les travaux se poursuivent dans 34 écoles, tandis que des appels d’offres concernent la rénovation de 186 autres situées dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate et Taroudant.

Parallèlement, 103 centres de santé ont bénéficié d’une mise à niveau: 78 sont déjà opérationnels et les 25 restants proches de l’achèvement. Pour l’agriculture, le plan d’action initial a été mené à terme. Il a permis la distribution gratuite de bétail et d’orge aux agriculteurs, ainsi que la remise en état d’infrastructures agricoles et économiques.

S’agissant de l’eau potable, les projets de raccordement des zones rurales aux réseaux de distribution enregistrent un taux d’avancement de 52%.

Enfin, dans le secteur du tourisme, 199 établissements d’accueil ont terminé leurs travaux de reconstruction et de modernisation, soit 86% des structures ayant bénéficié de la première tranche d’aides publiques.