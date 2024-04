Prière de Aïd Al-Fitr: des milliers de fidèles se sont rendus aux mossallas et mosquées de Tanger et d’Oujda

Les rues d’Oujda et de Tanger, habituellement animées par le va-et-vient quotidien, ont vu leurs cadences s’apaiser ce matin, laissant place à la procession paisible de fidèles vers les lieux de prière de Aïd Al-Fitr. Le silence prévalent a été rompu uniquement par les Takbirs et les Douaas de la prière.

À Oujda, la prière de l’Aïd a été célébrée avec une ferveur particulière. Dès les premières lueurs de l’aube, les fidèles, vêtus de leurs plus beaux habits traditionnels, se sont dirigés vers les différents lieux de prière de la ville. Mosallas et mosquées étaient remplis de croyants recueillis, formant un impressionnant rassemblement de dévotion et de fraternité.

(Crédit: Mohamed Chellay / Le360)

Tanger, ville du détroit, a offert un tableau similaire, où la spiritualité était palpable. Les voix des fidèles se sont élevées en chœur, portées par la ferveur religieuse. L’air était chargé de gratitude, chaque Takbir amplifiant l’atmosphère de piété qui caractérise si bien Aïd Al-Fitr.