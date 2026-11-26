Photo de famille des intervenants de la 13e Journée Santé au Travail de la CMIM, organisée le 25 novembre à Casablanca en partenariat avec la MDJS.

On peut quitter son bureau à 17 heures et continuer à travailler dans sa tête toute la soirée. Repenser à une remarque de son supérieur, anticiper la réunion du lendemain, s’inquiéter d’un dossier inachevé ou garder son téléphone à portée de main, de peur de manquer une nouvelle sollicitation.

Le temps de travail a beau avoir une limite sur le papier, la pression professionnelle ne s’arrête pas toujours à la porte de l’entreprise. Elle s’invite dans les moments de repos, empiète sur la vie personnelle et finit parfois par épuiser des salariés qui continuent pourtant à assurer leurs missions.

C’est cette réalité, longtemps reléguée au second plan par les impératifs de productivité, que la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine (CMIM) a placée au cœur de sa 13eme Journée Santé au Travail, tenue le 25 novembre à Casablanca, en partenariat avec la Marocaine des jeux et des sports (MDJS).

Placée sous le thème «Repenser le travail, protéger l’humain», la rencontre a rassemblé des représentants des pouvoirs publics, des syndicalistes, des dirigeants, des médecins et des experts autour des enjeux de santé au travail, avec une attention particulière portée à la santé mentale.

Une responsabilité collective

Pour Abdelaziz Alaoui, président de la CMIM, la santé des travailleurs ne peut plus être traitée comme une question secondaire, à laquelle on ne s’intéresserait qu’une fois les difficultés apparues.

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Elle se joue dans l’organisation du travail comme dans les comportements quotidiens, les rapports hiérarchiques et les méthodes de management. «La préservation de la santé des travailleurs est une responsabilité collective», a-t-il affirmé, rappelant qu’elle engage les entreprises, les organismes de protection sociale, les professionnels de santé et les partenaires sociaux.

Abdelaziz Alaoui, président de la CMIM, lors de son allocution d'ouverture à la 13e Journée Santé au Travail, le 25 novembre à Casablanca.

Selon lui, cette responsabilité commence par la capacité à entendre ce que les salariés n’osent pas toujours dire. La peur d’être jugé, de paraître fragile ou de ne pas supporter la pression pousse encore beaucoup de travailleurs à dissimuler leurs difficultés.

Citant la définition de l’Organisation mondiale de la santé, qui voit dans la santé mentale un état de bien-être permettant de faire face aux tensions de la vie, d’apprendre, de travailler et de contribuer à sa communauté, il a plaidé pour que le sujet cesse d’être réservé aux seules situations de maladie. «Une difficulté psychologique n’est ni un signe de faiblesse ni un manque de volonté», a-t-il insisté.

Il ne suffit donc pas d’inviter les salariés à prendre soin d’eux-mêmes. Il faut que leur environnement professionnel leur permette de parler, d’être écoutés et d’obtenir de l’aide sans craindre pour leur carrière. Cela suppose de libérer la parole, de mieux informer et de former les acteurs concernés.

Cela suppose aussi d’adapter les cadres de référence: si la santé et la sécurité au travail reposent sur des fondements juridiques, la prise en compte spécifique des risques psychosociaux doit encore être renforcée et mieux structurée. «La santé au travail ne se décrète pas. Elle se construit au quotidien à travers les organisations, les comportements, le management et l’attention portée aux personnes», a-t-il résumé.

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Le président de la CMIM a également rappelé que les recommandations issues des éditions précédentes avaient été transmises aux autorités. Parmi elles figure la création d’un observatoire des accidents du travail et des maladies professionnelles, destiné à offrir un regard indépendant sur ces phénomènes et à mieux identifier les risques auxquels les travailleurs sont exposés.

Le stress, une revendication qui dépasse les salaires

Pour les représentants des travailleurs, la santé mentale doit désormais prendre place parmi les priorités du dialogue social. Miloudi Moukharik, secrétaire général de l’Union marocaine du travail (UMT), a rappelé que les revendications des salariés ne se limitent plus aux rémunérations, aux primes ou aux avantages sociaux. La manière de travailler, les contraintes subies et leurs effets sur la santé comptent tout autant.

Il a attiré l’attention sur le stress qui touche les salariés de nombreux secteurs, en particulier la banque et le pétrole. Les métiers diffèrent, mais les préoccupations se rejoignent: intensification du travail, évolution des conditions professionnelles et, selon lui, un phénomène qui «gangrène» les organisations et érode la santé mentale des cadres comme des ouvriers.

Pour le syndicaliste, le constat ne suffit plus. Les recommandations doivent parvenir aux décideurs et se traduire en mesures concrètes, notamment auprès du nouveau gouvernement et du ministère du Travail et du Dialogue social.

«On ne se réunit pas ici pour bavarder, discuter, prendre du café lors de la pause. Il faut que ces recommandations aboutissent à qui de droit pour qu’ils prennent les décisions politiques qui s’imposent», a-t-il lancé.

Peut-on parler de performance quand les salariés souffrent en silence?

Représentant le ministre de la Santé, Hanan Fadlallah, cheffe de la division de la mutualité et des régimes complémentaires au ministère de la Santé et de la Protection sociale, a placé le bien-être des salariés au cœur de la performance. À ses yeux, un résultat obtenu au détriment de la santé psychologique de ceux qui le produisent perd son sens.

Les causes de cette souffrance sont multiples: charge de travail excessive, insécurité professionnelle, manque de reconnaissance, conflits, harcèlement, absence de perspectives d’évolution, difficulté à concilier vie professionnelle et vie personnelle.

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Autant de facteurs qui ne peuvent être traités comme de simples problèmes individuels. Elle a donc appelé à passer d’une culture centrée sur les résultats et la productivité à une culture qui reconnaît que la performance durable repose aussi sur l’épanouissement des personnes: un management fondé sur l’écoute, le respect, la confiance et la reconnaissance, et une logique de prévention plutôt que de réparation. L’idée est de détecter les signes d’alerte et d’agir avant l’épuisement.

Cette évolution concerne aussi les organismes mutualistes. Leur rôle ne devrait plus se limiter à rembourser les soins une fois la maladie installée; ils sont appelés à contribuer à la prévention et à la promotion de la santé.

Hanan Fadlallah a rappelé le poids des maladies chroniques au Maroc, comme le diabète, l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies mentales, dont une grande partie des facteurs de risque peut être évitée par le dépistage et les interventions précoces.

Elle a ainsi mis en avant la loi 54-23, qui modifie et complète la loi 65-00 relative à l’assurance maladie obligatoire de base. Son article 2 ouvre la possibilité de financer totalement ou partiellement des prestations préventives. Pour la représentante du ministère, la prévention est un investissement et non une dépense supplémentaire.

Elle a enfin évoqué la réflexion stratégique engagée avec la CMIM sur l’avenir du secteur mutualiste, structurée autour de trois axes: le champ d’intervention, avec la complémentaire santé comme cœur de métier et une ouverture progressive à la prévention et à l’accompagnement social; la structuration du secteur en deux pôles et une fédération; et la modernisation de la gouvernance des mutuelles.

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L’ambition est de faire des mutuelles des acteurs de la préservation du capital santé de leurs adhérents, en rapprochant la prévention du lieu de vie des salariés. «Faisons de la santé mentale au travail un nouveau chantier prioritaire de l’action mutualiste», a-t-elle conclu en substance.

«Diriger sans user»: le coût humain des exigences professionnelles

Ces mécanismes ont pris un visage concret avec Laïla Mamou, actuelle directrice de l’engagement citoyen de Crédit agricole personal finance & mobility, coautrice avec Youness Bellatif de l’ouvrage «Leader en conscience».

«La fatigue, ce n’est pas une preuve de loyauté» — Laïla Mamou

Dans sa conférence inaugurale, «Diriger sans user», Laïla Mamou a montré comment la santé mentale des salariés se fragilise au quotidien, souvent sans que personne ne le voie. Pour cela, elle est partie de situations qu’elle a elle-même vécues, parfois inconfortables, en tant que dirigeante.

Elle a d’abord reconnu avoir longtemps imposé son propre rythme à ses équipes. Quand on lui demandait pour quand était un dossier, elle répondait: «Pour hier.» Ce rythme était un choix personnel, mais il pesait sur des collaborateurs qui ne l’avaient pas choisi. Dans le monde du crédit, a-t-elle expliqué, une performance exigée sans limite devient une «performance à crédit»: à la fin, quelqu’un paie, et c’est le salarié situé en bout de chaîne, au prix de sa santé.

Premier exemple: un collaborateur chargé de préparer les documents des conseils d’administration passait des nuits blanches pour rattraper des retards qu’il n’avait pas causés. Il arrivait épuisé le jour du conseil, et elle lui répondait : «Tu n’as qu’à t’organiser.»

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Avec le recul, elle estime que cette phrase aggravait sa situation: en lui faisant porter la faute d’un problème d’organisation, elle ajoutait de la culpabilité à la fatigue. «Je lui montrait que c’était lui le problème», a-t-elle reconnu.

Elle a aussi évoqué la «nefs», cette exigence intérieure qui pousse à tenir à tout prix, par perfectionnisme ou par loyauté. Quand un salarié ne peut pas parler de ses difficultés, cette exigence se transforme en frustration et finit par l’user.

Son deuxième exemple concerne la charge émotionnelle. Dans le service de recouvrement, les conseillers passent 40 à 50 appels par jour et entendent à longueur de journée des difficultés financières, des drames familiaux, de la détresse.

Certains venaient pleurer dans son bureau et disaient ne plus supporter ce métier. Pour éviter que cette souffrance ne s’installe, elle a fait créer, avec les ressources humaines, des espaces d’écoute sur la base du volontariat. Les conseillers pouvaient y parler des appels difficiles, évacuer leurs angoisses et apprendre à ne pas rentrer chez elles avec ce poids. Elles y ont trouvé, selon elle, de véritables «bouffées d’oxygène».

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Son troisième exemple porte sur la pression qui ne s’arrête jamais. Un reporting réclamé le lundi à 8 heures, c’est quelqu’un qui a travaillé le week-end, donc quelqu’un qui n’a pas pu se reposer. Quand les demandes s’accumulent ainsi, les salariés n’ont plus de temps pour récupérer.

Hors obligation réglementaire ou crise, elle conseille de se demander si la demande est vraiment utile. «Le rôle du manager et le rôle du dirigeant, c’est d’être capable de dire non», a-t-elle affirmé. Sans ce refus, la pression venue d’en haut retombe sur les équipes.

C’est là qu’elle a posé sa distinction centrale : «L’exigence, je sais la piloter. Par contre, la pression, elle se subit.» Une exigence claire et limitée se supporte. Une pression permanente, en revanche, mène à la fatigue, puis au burn-out.

D’où son rappel: «La fatigue, ce n’est pas une preuve de loyauté.» Elle a enfin souligné que les entreprises mesurent le turnover et l’absentéisme, mais rarement le coût des salariés qui restent à leur poste alors qu’ils auraient besoin de s’arrêter. Pour elle, les administrateurs doivent eux aussi se demander, derrière chaque résultat, quel en est le prix humain.

L’intelligence artificielle, un temps gagné pour qui ?

La question s’est naturellement posée à l’heure où l’intelligence artificielle transforme les méthodes de travail. L’automatisation promet de réduire la charge administrative, mais ce temps sera-t-il réellement rendu aux salariés, ou aussitôt absorbé par de nouvelles exigences? Laïla Mamou a mis en garde contre la seconde hypothèse.

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Les gains de productivité ne doivent pas conduire à multiplier réunions et missions jusqu’à occuper chaque minute. «Ne remplissez pas ce temps par d’autres réunions. Laissez le temps aux personnes de s’ennuyer, d’être créatives», a-t-elle recommandé.

Les nouvelles technologies peuvent transformer les métiers, mais elles ne résoudront pas à elles seules les problèmes de pression, de reconnaissance ou de pratiques managériales. Si l’engagement continue d’être mesuré au nombre d’heures effectuées ou à la disponibilité permanente, les outils les plus performants risquent simplement d’accélérer un rythme déjà difficile à soutenir.

Ne pas payer la performance au prix de l’épuisement

C’est le sens du message porté par cette 13eme Journée Santé au Travail. La santé mentale ne se réduit ni à la capacité d’un salarié à tenir bon, ni à une affaire strictement personnelle.

Elle interroge la façon dont le travail est réparti, les exigences imposées, la place laissée au repos et la responsabilité de ceux qui dirigent. La journée s’est ensuite poursuivie avec trois tables rondes réunissant des experts, des médecins, des consultants et des praticiens, pour transformer ces constats en pistes d’action.

Car derrière chaque objectif atteint, il y a des femmes et des hommes. Et leur épuisement ne devrait jamais être le prix à payer pour la performance.