Préparatifs du ramadan: prix en hausse pour les ingrédients du Sellou, stabilité pour les dattes

Les commerçants de Garage Allal à Casablanca interviewés par Le360 sont unanimes. Ils préviennent, à un mois du ramadan, que les coûts des matières premières pour préparer le Sellou, plat traditionnel incontournable, ont considérablement augmenté par rapport aux années précédentes.

Le prix du sésame a grimpé de 45 et 70 dirhams le kilogramme selon la qualité du produit proposé et sa provenance: Maroc, Égypte, Inde contre 40 dirhams précédemment. De même, les amandes se vendent aujourd’hui entre 75 et 80 dirhams le kilogramme, alors qu’elles étaient à 60 dirhams auparavant.

«Cette hausse des prix est due à plusieurs facteurs, notamment la crise économique mondiale et nationale, ainsi que les difficultés rencontrées par les importateurs en raison des frais de transport élevés et des attaques de pirates contre les navires», déclare l’un des commerçants.

En ce qui concerne les fruits secs, nos interlocuteurs confirment que l’offre est abondante sur le marché avec des variétés de dattes, locales ou importées, vendues entre 30 et 40 dirhams le kilogramme. Quant aux dattes mejhoul considérées comme des produits de haute gamme, leur prix va varier ce ramadan entre 70 et 120 dirhams le kilogramme, selon les commerçants.

Actuellement, il n’y a pas foule dans les marchés à quatre semaines du mois sacré. «L’intérêt des gens pour les besoins du ramadan est encore faible, à cause des effets de la hausse des prix ressentie par les familles marocaines sur la plupart des denrées alimentaires», déclarent les marchands de Garage Allal pour Le360. Cependant, ils restent confiants et se préparent au ruch des ventes qui aura lieu dans une quinzaine de jours, un peu tardivement, mais sûrement cette année.