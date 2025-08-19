Pourquoi le Maroc subit une vague de chaleur exceptionnelle en août

Pendant plus de deux semaines, la période des «Smaïm» (grande chaleur) a plongé le Maroc dans une canicule d’une intensité et d’une durée exceptionnelles. Les températures maximales du 17 août 2025 ont dépassé les moyennes de la 2ème décade d’août de +3 à +13 °C, touchant du centre au sud du pays… jusqu’aux côtes où l’influence maritime s’est affaiblie. Un record absolu a même été battu à Laâyoune avec 49,2°C (le 9 août). Soulagement en vue: un courant d’ouest doit atténuer la chaleur à partir de ce mardi 19 août.

Casablanca, Safi, Essaouira… même les villes côtières, d’ordinaire tempérées, ont aussi suffoqué. Au plus fort de l’épisode, l’air chaud venu de l’intérieur a gagné jusqu’aux rivages, faisant grimper les maximales de +5 à +8°C au-dessus des normales. Dans les plaines intérieures et sur les plateaux centraux, l’écart aux moyennes a explosé, consacrant l’une des séquences les plus éprouvantes des «Smaïm».

Selon la Direction générale de la météorologie (DGM), la canicule - longue (près de deux semaines) et étendue (régions centrales et méridionales, plaines intérieures, jusqu’aux zones côtières) - a culminé le 17 août 2025 avec des maximales allant de 38°C à Benslimane à 47°C à Sidi Slimane et Smara, soit +5 à +13°C au-dessus des moyennes saisonnières. Dix-neuf villes ont franchi le seuil des 40°C ce dimanche là. Point marquant: à Laâyoune, un record absolu et mensuel a été établi le 9 août avec 49,2°C, effaçant l’ancienne marque de 47°C (août 2016).

Et pour cause? le Chergui. Le renforcement de l’anticyclone subtropical sur l’Afrique du Nord, combiné à l’activité d’une dépression thermique désertique s’étendant vers le Maroc, a favorisé la remontée de masses d’air saharien chaudes et sèches, explique la DGM.

Localement, l’effet de foehn (ce phénomène qui fait qu’un vent, après avoir franchi une montagne, redescend de l’autre côté plus chaud et plus sec, provoquant localement une hausse brutale des températures, Ndlr) sur les versants occidentaux de l’Atlas et du Rif a encore accentué le réchauffement. L’absence de nuages a, elle, maximisé l’ensoleillement diurne, portant un coup supplémentaire aux thermomètres.

Un répit au Nord et au Centre, chaleur persistante au Sud

Un changement de régime se profile toutefois: à partir du mardi 19 août 2025, l’établissement d’un courant maritime d’ouest devrait modérer la vague de chaleur, rassure la DGM.

La baisse s’annoncerait progressive au Nord et au Centre, tandis que le Sud et le Sud-Est resteraient relativement chauds. En fin de semaine et en tout début de semaine suivante, la tendance au reflux devrait se confirmer, avec un temps modéré à relativement chaud sur l’intérieur Est et le Sud-Est, et des nuages instables susceptibles de déclencher des averses orageuses locales sur les Hautes montagnes de l’Atlas et l’extrême Sud, conclut la Direction générale de la météorologie.