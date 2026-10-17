Société

Plus de 550 places, trois étages... Bientôt un nouveau parking près de Jemaa el-Fna

Nouveau Parking à Marrakech. (M.Lemrihi/Le360)

Par Mohamed Lemrihi
Le 17/10/2026 à 17h00

VidéoFace à la saturation chronique de la circulation et à la pénurie de stationnement aux abords de la très prisée place Jemaa el-Fna, Marrakech s’apprête à inaugurer un parking à étages intelligent de plus de 550 places. Alliant innovations technologiques, bornes de recharge électrique et respect strict du patrimoine architectural local, ce projet vise à insuffler un nouveau souffle à la mobilité au cœur de la médina.

Un parking sur trois étages doté des dernières technologies destiné aux voitures et motos sera inauguré dans le quartier historique «Arsat El Maâch». Ce projet ambitionne d’alléger la forte pression sur la circulation et de remédier à la pénurie chronique d’espaces de stationnement qui pèse sur les habitants et les visiteurs de la ville la plus touristique du Maroc.

​Idéalement situé à proximité immédiate de la célèbre place «Jemaa el-Fna», cet équipement constituera un soulagement vital pour l’un des axes les plus fréquentés du tissu ancien de la ville.

Présentant les détails de l’infrastructure, l’architecte du projet, Zouhair Berzouq, a indiqué que le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée et de deux étages supérieurs.

Lire aussi : Marrakech: un parking aux standards internationaux à Guéliz, voici les tarifs

Cette configuration permet d’offrir une capacité d’accueil globale dépassant 400 places pour les voitures et 150 emplacements pour les motos. «Le site a été pourvu de systèmes de gestion intelligents pour automatiser et fluidifier les entrées et sorties, tout en intégrant des bornes de recharge pour véhicules électriques afin d’accompagner la transition écologique» souligne l’architecte.

«Le chantier a nécessité neuf mois d’efforts continus. Un soin tout particulier a été exigé et respecté pour concevoir des façades architecturales en parfaite adéquation avec l’identité visuelle et le patrimoine authentique de Marrakech», précise Mohammed El Omrani, directeur de la société en charge des travaux.

Par Mohamed Lemrihi
Le 17/10/2026 à 17h00
#Parking#Marrakech#Jamâa El Fnaa#infrastrustures

LEs contenus liés

Société

Marrakech: un parking aux standards internationaux à Guéliz, voici les tarifs

Société

Fès: le nouveau parking de R’cif bientôt prêt à accueillir ses premiers usagers

Société

270 millions de dirhams et 1.500 places: le parking souterrain XXL de Casa Anfa officiellement ouvert

Société

Rabat: mise en service à Hay Riad du plus grand parking souterrain de la ville

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
2
Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres consacré au projet de loi de finances
3
Passation de pouvoir entre Fatima Ezzahra El Mansouri et Aziz Akhannouch à Rabat
4
Mandats d’arrêt, extraditions, saisies... En chiffres, dix ans de coopération entre la DGSN et Interpol
5
Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri
6
Si le Maroc devenait membre associé de l’Union européenne?
7
Gara Djebilet: l’économiste qui doutait de la mine condamné à quatre ans de prison
8
«61 saboteurs marocains»: un scénario si pauvre que la presse algérienne a dû l’illustrer à l’intelligence artificielle
Revues de presse

Voir plus