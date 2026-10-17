Plus de 550 places, trois étages... Bientôt un nouveau parking près de Jemaa el-Fna

Un parking sur trois étages doté des dernières technologies destiné aux voitures et motos sera inauguré dans le quartier historique «Arsat El Maâch». Ce projet ambitionne d’alléger la forte pression sur la circulation et de remédier à la pénurie chronique d’espaces de stationnement qui pèse sur les habitants et les visiteurs de la ville la plus touristique du Maroc.

​Idéalement situé à proximité immédiate de la célèbre place «Jemaa el-Fna», cet équipement constituera un soulagement vital pour l’un des axes les plus fréquentés du tissu ancien de la ville.

Présentant les détails de l’infrastructure, l’architecte du projet, Zouhair Berzouq, a indiqué que le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée et de deux étages supérieurs.

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Cette configuration permet d’offrir une capacité d’accueil globale dépassant 400 places pour les voitures et 150 emplacements pour les motos. «Le site a été pourvu de systèmes de gestion intelligents pour automatiser et fluidifier les entrées et sorties, tout en intégrant des bornes de recharge pour véhicules électriques afin d’accompagner la transition écologique» souligne l’architecte.

«Le chantier a nécessité neuf mois d’efforts continus. Un soin tout particulier a été exigé et respecté pour concevoir des façades architecturales en parfaite adéquation avec l’identité visuelle et le patrimoine authentique de Marrakech», précise Mohammed El Omrani, directeur de la société en charge des travaux.