Pluies, températures, vagues de chaleur... en chiffres, le climat du Maroc en 2023

Le Maroc a été confronté, en 2023, à des conditions climatiques sèches et un temps chaud. Le déficit pluviométrique a été un thème constant, suivant une année 2022 déjà pauvre en pluies. Dans une publication sur le réseau social LinkedIn, la Direction générale de la météorologie (DGM) note que le début de l’année qui approche de sa fin a connu un déficit de précipitations de 55% en janvier, qui s’est ensuite aggravé à 80% en mars et avril.

En parallèle, les températures ont atteint des sommets. La DGM explique ainsi que «le Maroc a connu un temps chaud caractérisé par sa longue période et sa persistance, de mars à août, avec une succession de cinq vagues de chaleur».

Plus précisément, «les mois de mars, avril et août ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés depuis 1961. Le mois de mars a été d’environ 2,79°C plus chaud que la moyenne de 1981-2010, le mois d’avril a été plus chaud que la moyenne d’environ 3,32°C et le mois d’août a été plus chaud que la moyenne d’environ 2,87°C».

Ces hausses de température ont été accompagnées par des vagues de chaleur sans précédent. «Le Maroc a connu cinq vagues de chaleur» touchant la majorité du pays. Selon la DGM, «la première a commencé tôt, dès avril. La vague de chaleur du 26 au 30 avril a positionné le mois comme étant le plus chaud depuis 1961 avec 22 records de température maximale battus. La deuxième s’est étendue du 24 au 27 juin. Le Maroc a connu la troisième vague de chaleur du 9 au 13 juillet 2023 (5 jours), avec deux records absolus de température maximale battus à Es-Smara et Bouarfa le 13 juillet».

La situation a atteint son apogée en août, poursuit la publication de la DGM: «Le mois d’août a été caractérisé par la persistance de températures élevées sur la plupart des régions du pays». Cette période «a vu la quatrième vague de chaleur toucher de nombreuses régions du 7 au 13 août», établissant «un nouveau record national de température maximale absolue, Agadir enregistrant, le 11 août 2023, une température maximale de 50,4°C».