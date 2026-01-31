Société

Pluies continues et parfois abondantes dans le Nord: les explications de la Direction générale de la météorologie

سكان القصر الكبير: لم تشهد المدينة مثل هذا الفيضان من قبل

La crue du fleuve Loukkos cause l’inondation de plusieurs quartiers de Ksar El Kébir. (S.Kadry/Le360)

Le nord du Maroc connaît un épisode pluvieux lié à une perturbation de la circulation atmosphérique. Les précipitations devraient se poursuivre malgré une accalmie temporaire en fin de semaine.

Par La Rédaction
Le 31/01/2026 à 09h05

Les précipitations persistantes enregistrées sur le nord du Royaume résultent d’une configuration atmosphérique particulière à l’échelle de l’hémisphère nord, caractérisée par un affaiblissement du vortex polaire et une accentuation des échanges entre masses d’air froides et tempérées.

Sur LinkedIn, la Direction générale de la météorologie (DGM) souligne que «cet affaiblissement amplifie les fluctuations du courant-jet et pousse l’air arctique vers le sud. Ainsi le renforcement du courant-jet, alimenté par le contraste entre l’air froid polaire et l’air chaud tropical, favorise l’acheminement de masses d’air humides vers notre pays. Résultat: des pluies continues et parfois abondantes, notamment sur Chefchaouen, l’ouest du Rif, le Détroit et les régions avoisinantes».

Lire aussi : Inondations à Ksar El Kébir: voici les dispositifs d’urgence déployés sur le terrain

Autrement dit, la circulation des vents en altitude devient plus instable que d’habitude. Cette instabilité ouvre un couloir favorable à l’arrivée répétée de perturbations atlantiques chargées d’humidité. Le nord du Maroc se retrouve ainsi exposé à un flux pluvieux quasi continu, ce qui prolonge les épisodes de pluie et augmente localement les cumuls, en particulier sur les reliefs et les zones côtières.

Une amélioration temporaire est attendue en fin de semaine. Samedi et dimanche devraient connaître une baisse notable des précipitations, à l’exception de quelques pluies faibles sur l’extrême nord-ouest. Cette accalmie ne devrait toutefois pas durer.

À partir de lundi, une nouvelle perturbation venue de l’Atlantique pourrait toucher le pays par le Nord-Ouest. Elle serait susceptible d’apporter de nouvelles pluies parfois soutenues sur la moitié nord du Royaume, accompagnées de rafales de vent.

La Direction générale de la météorologie indique suivre attentivement l’évolution de la situation afin d’anticiper les risques liés aux intempéries.

#Intempéries#Nord#DGM

Société

