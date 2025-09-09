Société

Plaques minéralogiques internationales: fin de la polémique, le ministère du Transport a tranché

Véhicules immatriculés à l'étranger.

Véhicules immatriculés à l'étranger. . DR

Revue de presseLe ministère du Transport et de la logistique est revenu, par le truchement d’un communiqué, sur une polémique récente liée à la verbalisation de certaines plaques d’immatriculation, apportant des précisions, essentielles, pour dissiper toute ambiguïté. Cet article est une revue de presse issue du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 09/09/2025 à 17h36

Le ministère du Transport et de la Logistique a formellement démenti les informations récemment diffusées sur divers sites d’information et certains réseaux sociaux, faisant état de procès-verbaux ciblant les véhicules en circulation internationale.

Le département ministériel a tenu à préciser que les verbalisations engagées concernaient uniquement le non-respect des spécifications techniques définies aux articles 61 et 61-1 du code de la route, telles que stipulées dans les annexes 12, 13 et 14 de l’arrêté ministériel n°2711-10 du 29 septembre 2010. Il a aussi souligné que ces sanctions ne s’appliquaient en aucun cas aux plaques des véhicules étrangers circulant temporairement sur le territoire du Royaume.

Afin de prévenir tout désagrément pour les citoyens se déplaçant dans le Royaume, ou à l’étranger, avec un véhicule immatriculé localement, le ministère rappelle avoir autorisé l’usage temporaire de la plaque de format international, tel que décrit dans l’annexe 13 du même arrêté. Cette mesure transitoire est en vigueur dans l’attente de la finalisation de la révision de l’article 28 dudit texte.

Pour garantir une application uniforme de ces dispositions, le ministère a informé l’État-Major de la gendarmerie royale et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les invitant à en tenir compte lors des contrôles routiers.

Cette clarification fait suite à une vive controverse suscitée par l’imposition d’amendes de 400 dirhams à des automobilistes dotés des nouvelles plaques agréées par la NARSA, relaie Al Ahdath Al Maghribia. La polémique est née de l’interprétation selon laquelle ce nouveau modèle –associant caractères arabes et latins– était réservé aux seuls véhicules quittant le territoire, notamment à destination de l’Europe, et non à une utilisation dans le Royaume.

La NARSA avait pourtant préconisé aux conducteurs marocains à destination de l’étranger d’apposer le code international «MA» à l’arrière de leur véhicule –en caractères latins, correspondant aux inscriptions en arabe– afin de se conformer aux normes de circulation internationale et de faciliter leurs déplacements au-delà des frontières du Royaume.

Par Hassan Benadad
Le 09/09/2025 à 17h36
#transport#NARSA#Code de la route

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Sécurité routière: la NARSA interdit désormais aux triporteurs le transport de voyageurs

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Excès de vitesse au Maroc: les radars vont flasher dans les deux sens, à partir du 16 juin

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Permis de conduire: un taux d’échec en forte hausse depuis avril, les professionnels s’inquiètent

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Contrôle technique: retour à la case départ pour l’appel à concurrence

Articles les plus lus

1
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
2
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
3
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
4
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
5
Tribune. L’Écho d’Oran est-il nul, malveillant ou les deux?
6
Sans famille
7
Le rêve français du régime d’Alger
8
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
Revues de presse

Voir plus