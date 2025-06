Excès de vitesse au Maroc: les radars vont flasher dans les deux sens, à partir du 16 juin

Dans un communiqué, la NARSA indique que ce dispositif, qui sera opérationnel à partir du 16 juin, s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus de l’Agence pour la mise en œuvre des mesures et dispositions visant à renforcer la sécurité routière dans le Royaume.

Ce dispositif permettra de capter simultanément les excès de vitesse des véhicules s’approchant et de ceux s’éloignant du radar, garantissant une plus grande équité en matière de contrôle des infractions routières et la consolidation du principe d’égalité parmi les usagers de la route, en ce sens qu’il portera sur le contrôle de l’ensemble des infractions quel que soit le sens de circulation des véhicules, souligne la même source.

Dans ce sens, la NARSA rappelle à l’ensemble des conducteurs, la nécessité de respecter les limites de vitesse et les règles de circulation.