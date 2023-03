Laâyoune-Sakia El Hamra: mise en service de dix radars nouvelle génération pour une meilleure sécurité routière

La région de Laâyoune-Sakia El Hamra a été dotée de dix radars nouvelle génération. Ces nouveaux appareils disposent d’un ensemble de caractéristiques techniques et fonctionnelles, notamment la surveillance des excès de vitesse, le respect des feux de signalisation, du dépassement de la ligne continue et de la circulation sur les voies interdites, comme le signale Othmane Atrak, chef de service à la Direction régionale de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) dans les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Dakhla-Oued Eddahab.

Dans le détail, quatre radars ont été installés à Laâyoune, deux à Smara, deux à Boujdour, un à Foum El Oued et un autre à Tarfaya.

Selon Othmane Atrak, ces appareils de haute technologie permettront de surveiller simultanément jusqu’à 24 véhicules. A cela s’ajoute leur capacité à surveiller la vitesse moyenne, à distinguer les véhicules légers des véhicules lourds et à identifier simultanément les plaques minéralogiques des véhicules.

Interrogés par Le360, plusieurs automobilistes ont salué le déploiement de ces nouveaux radars qui vont apporter efficacité et rapidité dans la surveillance des infractions au Code de la route. Ils ont appelé les conducteurs observer une bonne conduite sur les routes en toute sécurité.

Idem pour Bouchra Jellali et Tarik Ouafad, membres du réseau Ouahda pour la sécurité routière, qui ont applaudi la mise en service de ces nouveaux appareils, tout en relevant que leur collectif mène actuellement une campagne de sensibilisation autour de l’importance d’adopter de meilleurs comportements sur la route.

A noter que le lancement de ces radars nouvelle génération s’inscrit dans le cadre du plan national de contrôle routier de Narsa pour la période 2022-2024. Ce programme triennal a été élaboré suite à l’analyse de l’état des lieux des accidents de la circulation en fonction des espaces et des causes principales et à la délimitation des tronçons et axes routiers accidentogènes.