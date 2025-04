Prévention routière: la Narsa remet à la police et à la gendarmerie un lot de 360 radars mobiles

Lors de la cérémonie de remise par l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) du lot de 360 radars mobiles à la police et à la gendarmerie. (Y.Mannan/Le360)

De type Lasertech LT120/20 TrucCAM, ces 360 radars mobiles ont été distribués par l’Agence nationale de sécurité routière (NARSA) au profit de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Gendarmerie royale. L’opération, d’un coût global de 26 millions de dirhams, permettra le contrôle de la circulation dans les deux sens sur une distance maximale de 1.200 mètres, à une vitesse pouvant atteindre 320 km/h.

Cette initiative, selon un communiqué, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de contrôle routier axé sur «l’acquisition d’équipements de contrôle». Ce plan, selon la même source, constitue «l’un des leviers stratégiques majeurs visant à encadrer les comportements des usagers de la route et à améliorer les indicateurs de sécurité routière».

D’autre part, le ministre Abdessamad Kayouh, accompagné du directeur général de la NARSA, Nacer Boulaajoul, a également inauguré le même jour le Centre interactif d’éducation routière. À travers ce centre dont le coût global s’élève à environ 7 millions de dirhams, la NARSA ambitionne, a ajouté le communiqué, «d’offrir des cours théoriques et pratiques sur les bonnes pratiques d’usage de la voie publique en s’appuyant sur des supports pédagogiques interactifs permettant aux enfants de se familiariser avec les règles de circulation».

Cette éducation vise également à permettre aux enfants «d’apprendre à réagir face aux différentes situations routières, ainsi que de prendre conscience des risques liés aux accidents de la route et de leurs conséquences».

À l’instar des centres interactifs déjà implantés dans les villes de Rabat, Al Hoceïma, Tiznit, Laâyoune, Oujda et Guercif, le centre de Témara, qui s’étend sur une superficie totale de 7.140 m², comprend «un amphithéâtre, des salles de cours ainsi qu’une piste interactive pour les cours pratiques, une cafétéria et divers équipements sanitaires et de loisirs».