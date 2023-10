Patients «ayant perdu la vue» suite à une injection à l’œil à Casablanca: les précisions du CHU Ibn Rochd

Dans un communiqué, le CHU Ibn Rochd de Casablanca réagit à l’affaire des 16 patients qui auraient perdu la vue suite à une injection reçue au sein de l’hôpital 20 Août 1953. «Ces patients, 16 au total, ont reçu une injection de bévacizumab à l’œil. Cette injection, qu’ils ont reçue le 19 septembre, entre dans le cadre de leur traitement pour les maladies de l’œil (...) résultant de maladies chroniques comme le diabète», précise le communiqué.

Le CHU Ibn Rochd ajoute qu’au lendemain de l’injection, deux des 16 patients se sont plaints «de rougeurs et de douleurs à l’œil avec perte de vue». Le personnel du service ophtalmologique de l’hôpital a donc convoqué tous les patients ayant reçu cette injection et un traitement adéquat a été administré. «Placés sous surveillance, les patients ont commencé à montrer des signes cliniques d’amélioration. Cinq d’entre eux ont donc quitté l’établissement hospitalier et les autres sont toujours sous traitement et sous surveillance», ajoute-t-on.

Les 11 patients toujours sous surveillance médicale à l’hôpital 20 Août «devraient quitter l’établissement une fois guéris», tient à rassurer le CHU Ibn Rochd, rappelant que cette technique, utilisée dans le traitement des patients diabétiques souffrant de maladies de l’œil pouvant causer une perte de la vue, est très pratiquée dans plusieurs pays dans le monde.

Une enquête médicale aurait été ouverte pour tenter d’élucider ce qui s’est réellement passé.