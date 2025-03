Oued Zem: une personne arrêtée pour son implication présumée dans une affaire de faux et usage de faux

La somme d'argent et les sceaux falsifiés saisis par la police à Oued Zem, le 18 mars 2025, dans le domicile d'un homme suspecté de falsification de documents administratifs.

Les éléments de la police judiciaire d’Oued Zem ont interpellé, le mardi 18 mars, un homme de 47 ans suspecté d’être impliqué dans une affaire de falsification de documents administratifs et de leur utilisation. La perquisition du domicile du suspect a permis de saisir 33 sceaux administratifs falsifiés, quatre appareils d’impression, une lampe à ultra-violets et deux téléphones mobiles.

Les autorités ont également découvert trois ordinateurs, des documents administratifs et des diplômes contrefaits, ainsi que cinq carnets d’état civil vierges, portant de faux cachets et de fausses signatures. Une somme d’environ 300.000 dirhams en espèces a aussi été trouvée dans le domicile du suspect, provenant vraisemblablement de ses activités illégales.

Lire aussi : Tanger: interpellation d’un individu soupçonné de trafic de drogues et de psychotropes

Le mis en cause a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent, afin d’éclaircir tous les détails de cette affaire et d’identifier et appréhender d’éventuels complices dans ce réseau de falsification de documents administratifs.