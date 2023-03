Ouarzazate: le barrage Mansour Eddahbi reprend des millions de m3 d’eau grâce aux récentes pluies

Les pluies du mois de février et de ce début mars 2023 ont été bénéfiques pour les barrages et retenues d’eau de la région Drâa-Tafilalet et surtout de la province de Ouarzazate.

Il en est ainsi pour le barrage Mansour Eddahbi, dont le volume des retenues en eau a atteint 27% (80 millions de m3) à la date de ce 2 mars 2023, alors que ce volume n’était que de 8% à la même date en 2022.

Selon Mohamed Senhaji, délégué du bassin hydraulique de Drâa-Oued Noun, ce barrage construit en 1972 couvre une superficie de 15.000 km2 et avec des retenues d’eau globales annuelles de 428 millions de m3.

Lire aussi : Laâyoune-Sakia El Hamra: les récentes pluies redonnent de l’espoir aux populations après les années de vaches maigres

Rempli actuellement à 27%, ce barrage fournit de l’eau potable à la ville de Ouarzazate et aux collectivités territoriales de cette province, ainsi que des eaux d’irrigation suffisantes pour répondre aux besoins de 26.000 hectares dans la province de Zagora.

Ce barrage, en plus de protéger la région des aléas des inondations, fournit de l’eau à 6 oasis et abrite la station flottante Noor Ouarzazate qui consomme 2 millions de m3 d’eau par an.