Nouvelle gare routière de Rabat: déjà des défauts d’entretien

Alors qu’elle est entrée en service il y a moins de quatre années, la nouvelle gare routière de Rabat, inaugurée le 28 novembre 2022, prend déjà un coup de vieux. Dans son édition du mardi 14 juillet, le quotidien arabophone Al Akhbar constate que de nombreux signes de décrépitude apparaissent déjà tant sur les façades extérieures de la gare, dont les vitraux sont brisés ou fissurés, que dans ses structures et services internes. Les dégâts sont tellement manifestes que les milliers de voyageurs qui empruntent quotidiennement les cars à partir de cette gare, vers les autres villes du Royaume, sont frappés par la rapidité avec laquelle ce joyau architectural, de construction récente, a été laissé pour compte, sans entretien. C’est à croire que cette gare a fait l’objet d’actes de vandalisme. Certains voyageurs estiment même que les fenêtres arrachées et les vitres brisées déparent cet édifice, mais sont aussi un danger pour les usagers.

Cette gare, qui a été réalisée selon des normes architecturales modernes, s’est rapidement imposée comme l’un des plus beaux monuments urbanistiques de la capitale du pays. Et elle mérite, à ce titre, un entretien de la part de ses gestionnaires, sans oublier la part de responsabilité des voyageurs ou visiteurs, puisque cette gare contient aussi des restaurants, cafés, pharmacie, supérettes…

Ce ne sont certainement pas les moyens qui manquent pour l’entretien de cette importante gare, à l’activité non-stop. Ce qui manque, c’est un service efficace de sécurité et de contrôle, mais aussi l’installation de caméras de surveillance pour mieux protéger l’édifice et les services dédiés aux voyageurs.

Les gestionnaires de la gare routière reconnaissent l’existence de ces dégâts, surtout des vitres brisées et fissurées dans les façades, et assurent qu’elles seront réparées dans les plus brefs délais. Quant aux fenêtres arrachées, une source interne à la gare précise qu’elles ont été retirées volontairement, afin d’être remplacées.