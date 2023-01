© Copyright : le360

VidéoLe prix du litre de diesel a baissé en ce début du mois de janvier, de près de 0,60 dirham pour passer sous la barre des 14 dirhams chez plusieurs distributeurs. Entre insatisfaction et optimisme, les avis des Casablancais restent mitigés.

Le prix du diesel continue sur une tendance baissière en ce début d’année. Selon les données recueillies par Le360, son tarif au litre a baissé d’environ 60 centimes le 1er janvier 2023 pour se situer aux alentours de 14 dirhams chez les différents distributeurs.

Interrogés par Le360, des automobilistes à Casablanca ont jugé «insuffisante» cette dernière diminution du prix des carburants. Ils gardent l’espoir d'un retour aux tarifs d’avant la crise en Ukraine, entre 9 et 12 dirhams.

«J’espère de tout mon cœur que les prix redeviendront comme avant. Ma consommation de carburant a presque doublé cette année. Je ne peux plus me permettre de faire le plein, j’essaie de m’en sortir au jour le jour», regrette un automobiliste rencontré ce matin.

Même son de cloche du côté de cet usager qui continue d’attendre de nouvelles baisses durant les prochaines semaines. «Ce n’est pas normal qu’après des hausses successives de 2 et 3 dirhams, les baisses soient de quelques centimes seulement. Ça ne change rien. Il faut que les prix baissent véritablement et qu’ils redeviennent comme avant, soit aux alentours de 9 dirhams le litre», souligne-t-il.

Certains automobilistes se disent satisfaits du niveau actuel des prix des carburants qui demeurent, dans l’ensemble, beaucoup moins chers que les tarifs affichés il y a quelques mois. «J’utilise la voiture chaque jour, chaque nouvelle baisse est une bonne nouvelle pour moi. C’est vrai que ces soixante centimes, ce n’est pas beaucoup, mais c’est mieux que rien. Au total, ça nous fait des économies de 30 à 40 dirhams. C’est important vu le contexte», se réjouit un autre Casablancais.

Dans le détail, le prix du diesel affiché ce matin dans la capitale économique est de 13,88 dirhams chez Afriquia et de 13,96 dirhams chez TotalEnergies, Shell et Ola Energy. Il est de 14,14 dirhams dans les stations-service Winxo et Ziz.

Le tarif de l’essence a connu, quant à lui, une baisse insignifiante de près de 0,04 dirham. Ainsi, le prix au litre ce matin dans la métropole est de 14,29 dirhams chez Afriquia, de 14,31 dirhams chez TotalEnergies, Shell Winxo et ZIZ et de 14,30 dirhams dans les stations-service Ola Energy.

A cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume sera encore plus élevé.

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, mercredi 21 décembre dernier, la huitième vague d'aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Les aides directes mobilisées au cours de cette opération devraient atteindre un montant de 5 milliards de dirhams à fin 2022.