Nouveaux parkings souterrains à Casablanca: voici les tarifs qui seront appliqués

La ville géante de Casablanca verra son infrastructure renforcée grâce à de nouveaux parkings souterrains, destinés à résoudre le problème du stationnement difficile et des embouteillages qui affectent les habitants et les visiteurs de cette métropole. Le parking «Triangle des hôtels», le parking «Parc de la Ligue arabe» et le parking «Centre-ville» seront bientôt livrés par la société de développement locale CasaTransports.

Ces parkings offriront environ 1.600 places de stationnement, contribuant ainsi à l’amélioration de la fluidité du trafic dans cette zone urbaine. Ces projets visent à offrir des solutions modernes et durables aux défis de stationnement et à améliorer la qualité de vie des conducteurs dans la ville.

Trois grands projets dans le centre-ville et un autre à Casa Anfa vont augmenter les capacités de la métropole. (A.Gadrouz/Le360). LE360

Dans une déclaration pour Le360, une source affirme que les tarifs appliqués seront probablement similaires à ceux des autres parkings souterrains déjà existants. À savoir entre 5 et 40 dirhams l’heure.

Par ailleurs, la même source souligne que l’abonnement mensuel dans ces parkings, qu’ils soient aériens ou souterrains, varie entre 300 et 500 dirhams.