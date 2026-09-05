Société

Non, toutes les plaques d’immatriculation ne devront pas être remplacées avant le 31 décembre

Nouvelle plaque d'immatriculation (K.Essalak/Le360).

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) affirme que la date du 31 décembre 2026 n’est pas une échéance générale pour le remplacement de l’ensemble des plaques d’immatriculation des véhicules au Maroc.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/09/2026 à 07h40

Selon la NARSA, la décision n°640.26, publiée le 3 août dernier, prévoit des dispositions transitoires fixant la date à laquelle le remplacement des plaques d’immatriculation devient obligatoire selon la situation du véhicule.

Dans un communiqué, en réaction à la diffusion d’informations inexactes concernant les nouvelles dispositions relatives aux plaques d’immatriculation des véhicules, «la NARSA porte à la connaissance de l’ensemble des usagers de la route que l’information faisant état de l’obligation de remplacer toutes les plaques d’immatriculation des véhicules actuellement en circulation avant le 31 décembre 2026 est erronée».

Lire aussi : Immatriculation automobile: la NARSA unifie le modèle des plaques

En ce qui concerne les véhicules immatriculés dans la série normale et portant des plaques d’immatriculation dépourvues de caractères latins, utilisées pour la circulation sur le territoire national, ces plaques restent valables jusqu’à la première opération de transfert de propriété du véhicule, ajoute la même source.

Pour les véhicules immatriculés dans la série normale et portant des plaques utilisées pour la circulation internationale, comprenant des caractères latins ainsi que le signe distinctif du Royaume du Maroc «MA» séparé de la plaque, ces plaques demeureront valables jusqu’au 31 décembre 2026.

La NARSA a, par ailleurs, appelé l’ensemble des usagers à se référer aux informations émanant de sources officielles afin d’éviter toute confusion ou interprétation inexacte des dispositions de la décision n°640.26.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/09/2026 à 07h40
#Narsa#plaques d’immatriculation

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