Nador: mise en échec d’une tentative de trafic de plus de 8.000 comprimés psychotropes

Les éléments de la Sûreté nationale et de la Douane, au point de passage de Beni Ensar à Nador, sont parvenus tôt dans la matinée de ce samedi 3 juin à mettre en échec une tentative de trafic de 8.020 comprimés psychotropes. Cette cargaison était transportée à bord d’un véhicule léger portant des plaques d’immatriculation étrangères, indique-t-on de source sécuritaire.

La fouille du véhicule a permis la saisie de cette grande quantité de comprimés psychotropes soigneusement dissimulée dans la roue de secours dudit véhicule, précise la même source, ajoutant que les recherches et investigations effectuées dans le cadre de cette opération ont abouti à l’interpellation de son conducteur, un Marocain âgé de 42 ans.

Lire aussi : Douane: plus de 2 millions de comprimés psychotropes et 1,8 million d’articles contrefaits saisis en 2022

Le conducteur mis en cause a été soumis à l’enquête judiciaire menée par la Brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de Sûreté de Nador, sous la supervision du parquet compétent, afin d’identifier les personnes impliquées dans cette affaire et déterminer les éventuelles ramifications aux niveaux national et international de cette activité criminelle, indique la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et continues effectuées par les différents services de sûreté, en vue de lutter contre le trafic international de drogue et de stupéfiants et de mettre en échec la criminalité transnationale dans toutes ses formes.