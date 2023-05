Douane: plus de 2 millions de comprimés psychotropes et 1,8 million d’articles contrefaits saisis en 2022

Les opérations de la douane durant l’année 2022 ont permis de contrer de nouveaux modes d’acheminement des trafics, ce qui a débouché sur d’importantes saisies de stupéfiants. L’année dernière, plus de 2 millions de comprimés psychotropes, 17 tonnes de résine de cannabis, 3 tonnes de cannabis et 85 kilogrammes de drogues dures ont été saisies, indique le dernier rapport annuel de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).

L’année 2022 a également connu une intensification des efforts en matière de lutte contre la contrefaçon. Ainsi, plus de 1,8 million d’articles contrefaits ont été saisis contre 740 mille en 2021, pour une valeur totale de 21,2 millions de dirhams. Ces saisies ont concerné principalement des articles textiles, des produits cosmétiques, des smartphones et des pièces détachées de véhicules automobiles.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui protège plus de 38.000 espèces dans le monde, les douaniers ont réussi, en 2022, à saisir 8 faucons, 10 oiseaux chardonnerets, ainsi que 845 kg de concombre de mer.

133 tonnes de sacs en plastique saisis

Alors que le Maroc a interdit la production et la commercialisation des sacs en plastique en 2016, les services de la douane ont saisi, en 2022, environ 133 tonnes de sacs prohibés et démantelé plusieurs ateliers clandestins de fabrication de ces sacs.

En matière de lutte contre le trafic de devises, le contrôle des voyageurs à travers les différents points frontaliers a permis de réaliser des saisies en devises avoisinant les 50 millions de dirhams. Le montant global en devises déclaré par les voyageurs a atteint 1,5 milliard de dirhams contre 790 millions de dirhams en 2021, précise le rapport de l’ADII.