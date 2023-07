Morocco Today Forum: évaluation des acquis et défis de la généralisation de la protection sociale

«Vision d’un Roi: l’Etat social, en route vers le parachèvement du Maroc inclusif». C’est le thème principal de la 6ème édition du Morocco Today Forum organisé ce vendredi 21 juillet à Casablanca par le groupe Le Matin. L’objectif était d’évaluer les différentes stratégies mises en place par le Royaume dans le chantier de la protection sociale.

«Nous avons choisi le thème de l’Etat social pour faire un bilan d’étape sur l’ambitieux chantier de la généralisation de la protection sociale au Maroc, lancé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un grand projet qui consiste à assurer la dignité et la couverture sociale à tous les Marocains et qui a mobilisé plusieurs acteurs comme les ministères de la Santé, des Finances et la CNSS», explique Mohammed Haitami, PDG du Groupe Le Matin.

De nombreuses personnalités marocaines y ont pris part, à l’instar de Khalid Aït Taleb, Ministre de la Santé et de la protection sociale, Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, et de l’innovation, ou encore Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Lire aussi : L’Exécutif tient à ses promesses de faire sortir un million de familles du seuil de la pauvreté

Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ainsi que plusieurs directeurs et responsables de directions stratégiques comme la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) ou encore la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), ont répondu présent.

Des invités venus de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne comme le Sénégalais Aliou Sall, président de l’Institut futurs africains, basé en Afrique du Sud, y étaient aussi.

Ce rendez-vous a été marqué par l’organisation de trois panels pour évaluer les réformes et les défis sociaux au Maroc. Le premier intitulé «L’Etat social au chevet des citoyens face à l’adversité», a examiné l’impact de grands projets stratégiques du Maroc comme la généralisation de la protection sociale, la réformes des retraites, ainsi que le registre social unifié (RSU).

Financement des réformes sociales

Le deuxième panel axé sur «L’Etat social visionnaire aux politiques publiques efficientes», a mis en exergue la mise en place de politiques publiques efficaces et durables et l’efficacité des réformes pour développer les secteurs de la santé et de l’éducation.

Bien évidemment, pour assurer la réussite de ces programmes, il est impératif de mobiliser des fonds assez conséquents. Un aspect évoqué dans le troisième axé sur «Les défis de la digitalisation et des financements».

Les différentes recommandations de ce forum seront publiées dans un livre blanc, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions, d’après M. Haitami.

Des éditions qui avaient abordé plusieurs thématiques, notamment le rôle de la femme, l’économie du savoir, l’entrepreneuriat social, et les disparités régionales.