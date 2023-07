Cliniques privées: une révision de la tarification nationale de référence dans le pipe

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a qualifié la liste de la Tarification Nationale de Référence (TNR), qui fixe les tarifs des prestations médicales dans le secteur privé, "d’obsolète et dépassée".. Khadija Sabbar / Le360

L’Exécutif veut mettre un terme au noir, une pratique encore répandue dans certaines cliniques privées sans oublier les chèques de garantie, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien fait remarquer que le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a récemment qualifié la liste de la Tarification Nationale de Référence (TNR), qui fixe les tarifs des prestations médicales dans le secteur privé, « d’obsolète et dépassée, lors de son intervention au parlement ». Il a ainsi expliqué que le déphasage entre la tarification nationale de référence, considérée comme étant dépassée aujourd’hui et le coût actuel des prestations médicales dans le

secteur privé, est à l’origine de cette situation. «Nous savons grâce à une étude actuarielle que la TNR actuelle ne permet pas aux acteurs privés dans le domaine de rentrer dans leurs frais. Une situation qui pousse certains à demander à la clientèle de payer un surplus et ou même déposer un chèque de garantie, ce qui est interdit par la loi», a indiqué Khalid Ait Taleb, devant la Chambre des représentants.

Le ministre a ajouté que son département mène aujourd’hui une réforme importante, et que dans ce cadre, il y aura une révision de la tarification nationale de référence. «La nouvelle TNR permettra de stopper ce genre de pratique, ce qui permettra d’aller vers plus de transparence. Deuxièmement, il y a un système informatique. Nous demandons au secteur privé d’adhérer à ce système pour encore plus de transparence pour permettre à l’organisme de prévoyance ainsi qu’au ministère de la santé d’avoir plus de clarté à ce sujet. Ce sont là les deux principales mesures sur lesquelles nous travaillons pour l’avenir», précise le ministre.

Le nouveau texte encadrant la TNR a quitté le Secrétariat général du gouvernement (SGG) pour subir les dernières modifications et changements. Aujourd’hui Le Maroc souligne que la nouvelle tarification est très attendue à la fois par les professionnels de la santé et les patients depuis 2020.

La même source rappelle que le Maroc a décidé aujourd’hui de généraliser l’assurance-maladie obligatoire à toute sa population (AMO), et que dans ce sens, le pays mène une véritable révolution de son système de santé. «Une loi-cadre relative au système national de santé avait été élaborée en exécution des Hautes instructions royales pour la révision du système de santé pour qu’il soit à la hauteur du chantier de la généralisation de la couverture médicale et de la protection sociale ordonné par le Souverain», conclut Aujourd’hui Le Maroc.