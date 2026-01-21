Société

Migration clandestine à Sebta: quand le football devient prétexte à l’assaut des frontières

Le périmètre de la clôture servant de frontière entre le Maroc et le préside occupé de Sebta (photo d'archives, 5 décembre 2011).

Clôture à la frontière entre le Maroc et le préside de Sebta (photo datant du 5 décembre 2011). . Xemenendura

Revue de presseProfitant de l’effervescence autour de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, des dizaines de migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont tenté de franchir clandestinement les clôtures séparant Fnideq de Sebta. Une opération collective minutieusement planifiée, déjouée par les autorités marocaines, tandis que l’Espagne plaçait l’enclave sous haute surveillance. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 21/01/2026 à 18h54

Alors que tout le continent africain avait les yeux rivés sur la finale de la Coupe d’Afrique des Nations à Rabat, un autre challenge se jouait dans l’ombre, à quelques kilomètres de là, du côté de la frontière entre le Maroc et Sebta. Des dizaines de migrants venus d’Afrique subsaharienne ont tenté de profiter de l’événement pour franchir illégalement les clôtures séparant Fnideq du préside, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 22 janvier.

Certains candidats à la migration sont entrés au Maroc sous couvert d’être des supporters de football, rejoignant ensuite les forêts avoisinantes de Sebta dans le cadre d’un plan d’assaut minutieusement préparé. Les autorités marocaines ont toutefois déjoué ces tentatives dans la nuit de dimanche, coïncidant avec la finale du tournoi continental, un moment choisi par les migrants pour passer inaperçus.

Les forces de sécurité, mobilisant police, forces auxiliaires et gendarmerie, ont mis fin à ces opérations organisées. Les interventions ne se sont pas limitées aux abords de Sebta. Des équipes spéciales ont patrouillé dans plusieurs régions, appuyées par des drones, et des arrestations massives ont été effectuées sur l’autoroute Larache-Tanger, avec environ 140 migrants interceptés, un chiffre supérieur à la normale.

Les contrôles ont également concerné les gares, depuis Ksar el Kébir jusqu’à Tanger, permettant d’arrêter des individus qui projetaient de rejoindre l’Europe via Sebta. Les autorités marocaines soulignent que ces mesures ont été renforcées à l’occasion de la finale de la CAN, empêchant les migrants d’exploiter l’événement pour passer inaperçus, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Madrid, de son côté, avait anticipé le scénario. Des unités militaires spéciales, en coordination avec le commandement général, ont été déployées à Sebta pour répondre rapidement à toute menace, qu’il s’agisse de migration illégale ou de sécurité. Sebta est considérée comme un point stratégique clé pour l’Espagne et l’Europe, et les forces espagnoles maintiennent un état d’alerte permanent, avec patrouilles terrestres et missions de reconnaissance autour de la clôture frontalière.

Ce double contexte, football et migration clandestine, met en lumière la complexité des enjeux sécuritaires et humanitaires au nord du Maroc, où le sport devient malgré lui un alibi pour des trafics humains de plus en plus organisés.

