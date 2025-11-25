Sécurité et migration au cœur d’un entretien entre Abdelouafi Laftit et son homologue français

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et son homologue français, Laurent Nuñez, le 25 novembre 2025 à Marrakech.

Cette rencontre bilatérale a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les diverses questions d’intérêt commun, relevant de leurs départements, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les deux ministres se sont félicités de l’assise solide de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de migration ancrée dans la confiance réciproque, renforcée par l’échange permanent et soutenue par la convergence de vues sur les questions stratégiques.

Très heureux d’avoir rencontré à Marrakech mon homologue marocain, le ministre de l’Interieur Abdelouafi Laftit.

Notre haut niveau de coopération bilatérale sur des enjeux de sécurité majeurs a plusieurs fois été déterminant et est essentiel aujourd’hui pour la poursuite de nos… pic.twitter.com/tvujJpMA5I — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) November 25, 2025

Ils ont rappelé que cette coopération s’inscrit en parfaite harmonie avec la Déclaration de partenariat d’exception renforcé, signée par le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron, président de la République française, lors de la visite d’État d’octobre 2024.

S’agissant de la thématique migratoire, les deux ministres ont mis l’accent sur le rôle positif que joue le Groupe migratoire mixte permanent (GMMP) maroco-français, qui est le mécanisme de dialogue et de coordination idoine sur les questions migratoires.

Les deux ministres ont par la suite examiné les moyens de renforcer davantage les canaux d’échange d’expertises et d’informations afin de maintenir une dynamique à même de faire face, de façon constructive, aux multiples menaces, notamment celles liées aux activités des groupes terroristes et des réseaux criminels, notamment dans la région sahélo-saharienne, conclut le communiqué.