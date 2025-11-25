Politique

Sécurité et migration au cœur d’un entretien entre Abdelouafi Laftit et son homologue français

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et son homologue français, Laurent Nuñez, le 25 novembre 2025 à Marrakech.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a eu, mardi 25 novembre à Marrakech, un entretien avec son homologue français, Laurent Nuñez.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/11/2025 à 19h13

Cette rencontre bilatérale a été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les diverses questions d’intérêt commun, relevant de leurs départements, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les deux ministres se sont félicités de l’assise solide de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de migration ancrée dans la confiance réciproque, renforcée par l’échange permanent et soutenue par la convergence de vues sur les questions stratégiques.

Ils ont rappelé que cette coopération s’inscrit en parfaite harmonie avec la Déclaration de partenariat d’exception renforcé, signée par le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron, président de la République française, lors de la visite d’État d’octobre 2024.

S’agissant de la thématique migratoire, les deux ministres ont mis l’accent sur le rôle positif que joue le Groupe migratoire mixte permanent (GMMP) maroco-français, qui est le mécanisme de dialogue et de coordination idoine sur les questions migratoires.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a eu, mardi à Marrakech, un entretien avec son homologue français, Laurent Nuñez.

Les deux ministres ont par la suite examiné les moyens de renforcer davantage les canaux d’échange d’expertises et d’informations afin de maintenir une dynamique à même de faire face, de façon constructive, aux multiples menaces, notamment celles liées aux activités des groupes terroristes et des réseaux criminels, notamment dans la région sahélo-saharienne, conclut le communiqué.

#Sécurité#Migration#Abdelouafi Laftit#Laurent Nuñez#Maroc-France

