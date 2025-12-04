Pour Nasser Bourita, les relations de coopération entre le Maroc et l’Espagne ont atteint un niveau «sans précédent»

Lors de la 13ème Réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, tenue ce jeudi 4 décembre à Madrid.

Dans une interview accordée à l’agence de presse espagnole EFE, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est félicité de l’excellence de la coopération bilatérale, particulièrement en matière de lutte antiterroriste, de contrôle de l’immigration irrégulière, d’échanges économiques et d’investissements.

«L’Espagne est le premier partenaire économique du Maroc. La coopération dans le domaine sécuritaire est exemplaire, celle sur l’émigration est efficace», s’est-il félicité, relevant qu’il s’agit d’un «modèle» de relations entre les deux rives de la Méditerranée, rendu possible grâce à «l’engagement» du roi Mohammed VI et du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.

Nasser Bourita s’est également réjoui du succès de la 13ème Réunion de haut niveau maroco-espagnole, tant «par la qualité que par le contenu», avec la signature de 14 nouveaux accords et l’identification de nouveaux axes de coopération sectorielle.

🇲🇦🤝🇪🇸 La 13ème session de la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne a été couronnée par la signature de 14 accords dans plusieurs domaines et par l'adoption d'une Déclaration Conjointe @ChefGov_ma@sanchezcastejon@desdelamoncloa@jmalbares pic.twitter.com/pFdHO3N4Kv — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 4, 2025