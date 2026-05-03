Météo. Temps stable mais chaud au Sud ce dimanche 3 mai, avec vents et nuages au Nord et sur les côtes

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, les Plaines à l’Ouest de l’Atlas et les Provinces Sahariennes.
- Formations brumeuses, par endroits, sur les Côtes Nord et Centres, la matinée et la nuit.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental et le Moyen Atlas avec gouttes de pluies éparses.
- Rafales de vent assez fortes sur les Côtes Centres, le Sud de l’Oriental et le Sud avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas, de 17/23°C sur le Sud-Est, le Sud des Provinces Sahariennes et de 10/17°C partout ailleurs.
- Température diurne quasi-stationnaire sur la majeure partie du pays.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 3 mai 2026 :
– Oujda min 15 max 26
– Bouarfa min 18 max 29
– Al Hoceima min 16 max 21
– Tétouan min 16 max 23
– Sebta min 17 max 22
– Mellilia min 16 max 19
– Tanger min 16 max 21
– Kénitra min 10 max 22
– Rabat min 15 max 22
– Casablanca min 14 max 20
– El Jadida min 13 max 21
– Settat min 10 max 25
– Safi min 12 max 23
– Khouribga min 10 max 23
– Béni Mellal min 12 max 26
– Marrakech min 13 max 29
– Meknès min 12 max 23
– Fès min 13 max 24
– Ifrane min 10 max 18
– Taounate min 14 max 24
– Errachidia min 18 max 32
– Ouarzazate min 14 max 33
– Agadir min 15 max 24
– Essaouira min 13 max 22
– Laâyoune min 15 max 29
– Es-Semara min 16 max 32
– Dakhla min 16 max 23
– Aousserd min 21 max 40
– Lagouira min 17 max 28
– Midelt min 13 max 27