Météo. Temps stable mais chaud au Sud ce dimanche 3 mai, avec vents et nuages au Nord et sur les côtes

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, les Plaines à l’Ouest de l’Atlas et les Provinces Sahariennes.

- Formations brumeuses, par endroits, sur les Côtes Nord et Centres, la matinée et la nuit.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental et le Moyen Atlas avec gouttes de pluies éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur les Côtes Centres, le Sud de l’Oriental et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas, de 17/23°C sur le Sud-Est, le Sud des Provinces Sahariennes et de 10/17°C partout ailleurs.

- Température diurne quasi-stationnaire sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 3 mai 2026 :

– Oujda min 15 max 26

– Bouarfa min 18 max 29

– Al Hoceima min 16 max 21

– Tétouan min 16 max 23

– Sebta min 17 max 22

– Mellilia min 16 max 19

– Tanger min 16 max 21

– Kénitra min 10 max 22

– Rabat min 15 max 22

– Casablanca min 14 max 20

– El Jadida min 13 max 21

– Settat min 10 max 25

– Safi min 12 max 23

– Khouribga min 10 max 23

– Béni Mellal min 12 max 26

– Marrakech min 13 max 29

– Meknès min 12 max 23

– Fès min 13 max 24

– Ifrane min 10 max 18

– Taounate min 14 max 24

– Errachidia min 18 max 32

– Ouarzazate min 14 max 33

– Agadir min 15 max 24

– Essaouira min 13 max 22

– Laâyoune min 15 max 29

– Es-Semara min 16 max 32

– Dakhla min 16 max 23

– Aousserd min 21 max 40

– Lagouira min 17 max 28

– Midelt min 13 max 27