Société

Météo. Temps stable mais chaud au Sud ce dimanche 3 mai, avec vents et nuages au Nord et sur les côtes

La plage de Tafedna, à quelques encablures de la ville d'Essaouira.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 3 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/05/2026 à 05h55

- Temps assez chaud sur le Sud-Est, les Plaines à l’Ouest de l’Atlas et les Provinces Sahariennes.

- Formations brumeuses, par endroits, sur les Côtes Nord et Centres, la matinée et la nuit.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif, la Méditerranée, l’Oriental et le Moyen Atlas avec gouttes de pluies éparses.

- Rafales de vent assez fortes sur les Côtes Centres, le Sud de l’Oriental et le Sud avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas, de 17/23°C sur le Sud-Est, le Sud des Provinces Sahariennes et de 10/17°C partout ailleurs.

- Température diurne quasi-stationnaire sur la majeure partie du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée à agitée au Sud de Mehdia.

Lire aussi : Barrages: 97% des apports hydriques générés en quatre mois seulement

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 3 mai 2026 :

Oujda min 15 max 26

Bouarfa min 18 max 29

Al Hoceima min 16 max 21

Tétouan min 16 max 23

Sebta min 17 max 22

Mellilia min 16 max 19

Tanger min 16 max 21

Kénitra min 10 max 22

Rabat min 15 max 22

Casablanca min 14 max 20

El Jadida min 13 max 21

Settat min 10 max 25

Safi min 12 max 23

Khouribga min 10 max 23

Béni Mellal min 12 max 26

Marrakech min 13 max 29

Meknès min 12 max 23

Fès min 13 max 24

Ifrane min 10 max 18

Taounate min 14 max 24

Errachidia min 18 max 32

Ouarzazate min 14 max 33

Agadir min 15 max 24

Essaouira min 13 max 22

Laâyoune min 15 max 29

Es-Semara min 16 max 32

Dakhla min 16 max 23

Aousserd min 21 max 40

Lagouira min 17 max 28

Midelt min 13 max 27

Par Le360 (avec MAP)
Le 03/05/2026 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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