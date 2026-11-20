Temps stable, avec nuages élevés assez fréquents sur la majorité du Royaume.
- Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le nord des provinces sahariennes, et le nord de l’Oriental.
- Température minimale de l’ordre de 04/08 °C sur l’Atlas, de 08/12 °C sur le Rif, les versants est de l’Atlas et les hauts plateaux, de 20/25°C sur le sud des provinces sahariennes et de 16/20 °C partout ailleurs.
- Température en légère baisse sur le sud-est et l’est des Provinces sud, et en hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 novembre 2026 :
- Oujda min 13 max 25
- Bouarfa min 10 max 22
- Al Hoceima min 09 max 18
- Tétouan min 08 max 18
- Sebta min 15 max 20
- Mellilia min 13 max 19
- Tanger min 11 max 20
- Kénitra min 09 max 21
- Rabat min 14 max 21
- Casablanca min 14 max 21
- El Jadida min 15 max 22
- Settat min 12 max 27
- Safi min 14 max 27
- Khouribga min 10 max 25
- Béni Mellal min 13 max 26
- Marrakech min 12 max 29
- Meknès min 11 max 26
- Fès min 11 max 23
- Ifrane min 08 max 19
- Taounate min 12 max 24
- Errachidia min 12 max 23
- Ouarzazate min 13 max 25
- Agadir min 16 max 22
- Essaouira min 16 max 26
- Laâyoune min 18 max 31
- Es-Semara min 17 max 30
- Dakhla min 11 max 30
- Aousserd min 24 max 36
- Lagouira min 22 max 33
- Midelt min 07 max 23