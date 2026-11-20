Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations. . chrisbeez / Pixabay

Temps stable, avec nuages élevés assez fréquents sur la majorité du Royaume.

- Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, le nord des provinces sahariennes, et le nord de l’Oriental.

- Température minimale de l’ordre de 04/08 °C sur l’Atlas, de 08/12 °C sur le Rif, les versants est de l’Atlas et les hauts plateaux, de 20/25°C sur le sud des provinces sahariennes et de 16/20 °C partout ailleurs.

- Température en légère baisse sur le sud-est et l’est des Provinces sud, et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte au nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 20 novembre 2026 :

- Oujda min 13 max 25

- Bouarfa min 10 max 22

- Al Hoceima min 09 max 18

- Tétouan min 08 max 18

- Sebta min 15 max 20

- Mellilia min 13 max 19

- Tanger min 11 max 20

- Kénitra min 09 max 21

- Rabat min 14 max 21

- Casablanca min 14 max 21

- El Jadida min 15 max 22

- Settat min 12 max 27

- Safi min 14 max 27

- Khouribga min 10 max 25

- Béni Mellal min 13 max 26

- Marrakech min 12 max 29

- Meknès min 11 max 26

- Fès min 11 max 23

- Ifrane min 08 max 19

- Taounate min 12 max 24

- Errachidia min 12 max 23

- Ouarzazate min 13 max 25

- Agadir min 16 max 22

- Essaouira min 16 max 26

- Laâyoune min 18 max 31

- Es-Semara min 17 max 30

- Dakhla min 11 max 30

- Aousserd min 24 max 36

- Lagouira min 22 max 33

- Midelt min 07 max 23