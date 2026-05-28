Météo. Temps chaud sur plusieurs régions et baisses locales des températures ce jeudi 28 mai

- Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines nord et centres, le Saiss, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’intérieur des provinces sud.
- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas, le Sud-est et l’Oriental, et localement sur le Rif et le Moyen Atlas.
- Formations brumeuses matinale et nocturnes sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes atlantiques.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sud, et par endroits sur le Sud-est, l’Oriental et l’Atlas, avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 6/12°C sur l’Atlas, de 11/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, de 23/28 sur l’extrême sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 18/23 partout ailleurs.
- Température maximale en baisse sur les plaines nord et centres, l’Atlas et les provinces sud, et en légère hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique localement agitée au sud de Cap Barbas.
Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 mai 2026:
– Oujda min 15 max 33
– Bouarfa min 19 max 32
– Al Hoceima min 15 max 19
– Tétouan min 16 max 24
– Sebta min 16 max 20
– Mellilia min 16 max 22
– Tanger min 17 max 31
– Kénitra min 18 max 28
– Rabat min 20 max 26
– Casablanca min 20 max 25
– El Jadida min 18 max 24
– Settat min 16 max 37
– Safi min 17 max 24
– Khouribga min 18 max 37
– Béni Mellal min 21 max 37
– Marrakech min 20 max 38
– Meknès min 21 max 36
– Fès min 16 max 37
– Ifrane min 10 max 26
– Taounate min 22 max 36
– Errachidia min 21 max 35
– Ouarzazate min 18 max 34
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 17 max 22
– Laâyoune min 18 max 33
– Es-Semara min 21 max 40
– Dakhla min 16 max 28
– Aousserd min 25 max 42
– Lagouira min 22 max 37
– Midelt min 17 max 30