Société

Météo. Temps chaud sur plusieurs régions et baisses locales des températures ce jeudi 28 mai

Le lac du barrage Bin El Ouidane, dans la province d'Azilal.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 28 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/05/2026 à 06h00

- Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines nord et centres, le Saiss, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’intérieur des provinces sud.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas, le Sud-est et l’Oriental, et localement sur le Rif et le Moyen Atlas.

- Formations brumeuses matinale et nocturnes sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sud, et par endroits sur le Sud-est, l’Oriental et l’Atlas, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 6/12°C sur l’Atlas, de 11/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, de 23/28 sur l’extrême sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 18/23 partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur les plaines nord et centres, l’Atlas et les provinces sud, et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique localement agitée au sud de Cap Barbas.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur, de jeudi à lundi, dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 mai 2026:

Oujda min 15 max 33

Bouarfa min 19 max 32

Al Hoceima min 15 max 19

Tétouan min 16 max 24

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 16 max 22

Tanger min 17 max 31

Kénitra min 18 max 28

Rabat min 20 max 26

Casablanca min 20 max 25

El Jadida min 18 max 24

Settat min 16 max 37

Safi min 17 max 24

Khouribga min 18 max 37

Béni Mellal min 21 max 37

Marrakech min 20 max 38

Meknès min 21 max 36

Fès min 16 max 37

Ifrane min 10 max 26

Taounate min 22 max 36

Errachidia min 21 max 35

Ouarzazate min 18 max 34

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 17 max 22

Laâyoune min 18 max 33

Es-Semara min 21 max 40

Dakhla min 16 max 28

Aousserd min 25 max 42

Lagouira min 22 max 37

Midelt min 17 max 30

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/05/2026 à 06h00
#températures#Météo#Météorologie#Climat#DGM

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