Météo. Temps chaud sur plusieurs régions et baisses locales des températures ce jeudi 28 mai

Le lac du barrage Bin El Ouidane, dans la province d'Azilal.

- Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines nord et centres, le Saiss, la vallée de Moulouya, le Sud-est et l’intérieur des provinces sud.

- Nuages instables avec ondées ou averses orageuses locales sur le Haut Atlas, le Sud-est et l’Oriental, et localement sur le Rif et le Moyen Atlas.

- Formations brumeuses matinale et nocturnes sur la rive méditerranéenne et par endroits sur les côtes atlantiques.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur les provinces sud, et par endroits sur le Sud-est, l’Oriental et l’Atlas, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 6/12°C sur l’Atlas, de 11/18°C sur le Rif, la rive méditerranéenne et près des côtes atlantiques, de 23/28 sur l’extrême sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes, et de 18/23 partout ailleurs.

- Température maximale en baisse sur les plaines nord et centres, l’Atlas et les provinces sud, et en légère hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique localement agitée au sud de Cap Barbas.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 28 mai 2026:

– Oujda min 15 max 33

– Bouarfa min 19 max 32

– Al Hoceima min 15 max 19

– Tétouan min 16 max 24

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 16 max 22

– Tanger min 17 max 31

– Kénitra min 18 max 28

– Rabat min 20 max 26

– Casablanca min 20 max 25

– El Jadida min 18 max 24

– Settat min 16 max 37

– Safi min 17 max 24

– Khouribga min 18 max 37

– Béni Mellal min 21 max 37

– Marrakech min 20 max 38

– Meknès min 21 max 36

– Fès min 16 max 37

– Ifrane min 10 max 26

– Taounate min 22 max 36

– Errachidia min 21 max 35

– Ouarzazate min 18 max 34

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 17 max 22

– Laâyoune min 18 max 33

– Es-Semara min 21 max 40

– Dakhla min 16 max 28

– Aousserd min 25 max 42

– Lagouira min 22 max 37

– Midelt min 17 max 30