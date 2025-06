Météo. Temps chaud sur les plaines et les provinces du Sud en ce jeudi 19 juin, avec des orages accompagnés de grêle sur l’Atlas

Le spot de Dakhla réputé mondialement pour les sports nautiques et notamment le kitesurf. (Le360)

Temps chaud sur les plaines du Nord et du Centre, le Sud-Est ainsi que l’intérieur des provinces sahariennes.

– Averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales sous orages sur l’Atlas, les plaines de Tadla, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, ainsi que sur les versants est du Haut et du Moyen Atlas.

– Ondées et orages isolés attendus sur le reste du Sud-Est et sur l’est des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses, le matin et la nuit, sur la rive méditerranéenne, les plaines atlantiques nord et centre, ainsi que sur l’ouest des provinces sahariennes.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les provinces du Sud, le Sud-Est et la région de Tanger.

– Température minimale de l’ordre de 29/33°C sur l’extrême Sud-Est, de 10/17°C sur l’Atlas et de 16/20°C sur l’Ouest des provinces Sud et de 20/27°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les plaines atlantiques nord et l’intérieur du Souss.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à parfois agitée au nord de Tan-Tan et peu agitée à agitée au sud de Tan-Tan.

Températures minimales et maximales prévues pour le jeudi 19 juin 2025

– Oujda min 23 max 40

– Bouarfa min 22 max 36

– Al Hoceima min 19 max 29

– Tétouan min 20 max 30

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 21 max 27

– Tanger min 23 max 38

– Kénitra min 22 max 39

– Rabat min 21 max 40

– Casablanca min 22 max 36

– El Jadida min 21 max 33

– Settat min 24 max 40

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 25 max 41

– Béni Mellal min 28 max 42

– Marrakech min 22 max 42

– Meknès min 25 max 42

– Fès min 26 max 41

– Ifrane min 18 max 29

– Taounate min 27 max 42

– Errachidia min 27 max 38

– Ouarzazate min 21 max 35

– Agadir min 18 max 24

– Essaouira min 18 max 23

– Laâyoune min 19 max 27

– Es-Semara min 20 max 38

– Dakhla min 19 max 23

– Aousserd min 20 max 43

– Lagouira min 18 max 22

– Midelt min 20 max 33.