Météo. Temps chaud sur le Sud et averses orageuses sur l’Atlas ce lundi 4 mai

- Temps assez chaud sur le Sud et le Sud-est.

- Nuages bas matinaux assez denses avec gouttes possibles sur le Rif, le Nord de l’Oriental, le Saiss, Oulmès, le Haut et le Moyen Atlas et les plaines nord et centre.

- Nuages instables avec averses orageuses par endroits sur le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, le Saiss le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, les Hauts plateaux orientaux, le Sud-est et le Sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 5/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/26°C sur le Sud-est et l’extrême sud, et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Sud, le Sud-est et le Sud de l’Oriental.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord d’El Jadida, devenant peu agitée à agitée au sud d’El Jadida.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 4 mai 2026 :

– Oujda min 14 max 21

– Bouarfa min 16 max 31

– Al Hoceima min 13 max 21

– Tétouan min 14 max 22

– Sebta min 17 max 19

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 15 max 21

– Kénitra min 14 max 23

– Rabat min 16 max 20

– Casablanca min 17 max 20

– El Jadida min 16 max 22

– Settat min 12 max 22

– Safi min 13 max 24

– Khouribga min 11 max 22

– Béni Mellal min 13 max 25

– Marrakech min 16 max 26

– Meknès min 10 max 20

– Fès min 13 max 19

– Ifrane min 7 max 14

– Taounate min 14 max 22

– Errachidia min 18 max 30

– Ouarzazate min 12 max 30

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 14 max 25

– Laâyoune min 14 max 29

– Es-Semara min 16 max 31

– Dakhla min 15 max 31

– Aousserd min 23 max 41

– Lagouira min 18 max 30

– Midelt min 11 max 20