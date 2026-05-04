Société

Météo. Temps chaud sur le Sud et averses orageuses sur l’Atlas ce lundi 4 mai

Une vue des murailles d'Azemmour surplombant l'oued Oum Errabia.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 4 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/05/2026 à 06h00

- Temps assez chaud sur le Sud et le Sud-est.

- Nuages bas matinaux assez denses avec gouttes possibles sur le Rif, le Nord de l’Oriental, le Saiss, Oulmès, le Haut et le Moyen Atlas et les plaines nord et centre.

- Nuages instables avec averses orageuses par endroits sur le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, le Saiss le Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, les Hauts plateaux orientaux, le Sud-est et le Sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 5/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/26°C sur le Sud-est et l’extrême sud, et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le Sud, le Sud-est et le Sud de l’Oriental.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord d’El Jadida, devenant peu agitée à agitée au sud d’El Jadida.

Lire aussi : Barrages: 97% des apports hydriques générés en quatre mois seulement

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 4 mai 2026 :

Oujda min 14 max 21

Bouarfa min 16 max 31

Al Hoceima min 13 max 21

Tétouan min 14 max 22

Sebta min 17 max 19

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 15 max 21

Kénitra min 14 max 23

Rabat min 16 max 20

Casablanca min 17 max 20

El Jadida min 16 max 22

Settat min 12 max 22

Safi min 13 max 24

Khouribga min 11 max 22

Béni Mellal min 13 max 25

Marrakech min 16 max 26

Meknès min 10 max 20

Fès min 13 max 19

Ifrane min 7 max 14

Taounate min 14 max 22

Errachidia min 18 max 30

Ouarzazate min 12 max 30

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 14 max 25

Laâyoune min 14 max 29

Es-Semara min 16 max 31

Dakhla min 15 max 31

Aousserd min 23 max 41

Lagouira min 18 max 30

Midelt min 11 max 20

Par Le360 (avec MAP)
Le 04/05/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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