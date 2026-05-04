Météo. Temps chaud sur le Sud et averses orageuses sur l’Atlas ce lundi 4 mai

- Temps assez chaud sur le Sud et le Sud-est.
- Nuages bas matinaux assez denses avec gouttes possibles sur le Rif, le Nord de l’Oriental, le Saiss, Oulmès, le Haut et le Moyen Atlas et les plaines nord et centre.
- Nuages instables avec averses orageuses par endroits sur le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, le Saiss le Rif.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, les Hauts plateaux orientaux, le Sud-est et le Sud, avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 5/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/26°C sur le Sud-est et l’extrême sud, et de 11/18°C partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur le Sud, le Sud-est et le Sud de l’Oriental.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée au Nord d’El Jadida, devenant peu agitée à agitée au sud d’El Jadida.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 4 mai 2026 :
– Oujda min 14 max 21
– Bouarfa min 16 max 31
– Al Hoceima min 13 max 21
– Tétouan min 14 max 22
– Sebta min 17 max 19
– Mellilia min 16 max 20
– Tanger min 15 max 21
– Kénitra min 14 max 23
– Rabat min 16 max 20
– Casablanca min 17 max 20
– El Jadida min 16 max 22
– Settat min 12 max 22
– Safi min 13 max 24
– Khouribga min 11 max 22
– Béni Mellal min 13 max 25
– Marrakech min 16 max 26
– Meknès min 10 max 20
– Fès min 13 max 19
– Ifrane min 7 max 14
– Taounate min 14 max 22
– Errachidia min 18 max 30
– Ouarzazate min 12 max 30
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 14 max 25
– Laâyoune min 14 max 29
– Es-Semara min 16 max 31
– Dakhla min 15 max 31
– Aousserd min 23 max 41
– Lagouira min 18 max 30
– Midelt min 11 max 20