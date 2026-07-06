Météo. Temps chaud sur la majeure partie du Royaume ce lundi 6 juillet, brumeux sur les côtes

- Temps demeurant chaud à localement très chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 18/25°C ailleurs.

- Températures en légère baisse sur l’intérieur du Gharb et le Sud-Est et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerrané et entre Asilah et Casablanca et peu agitée à agitée sur le Détroit et ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 juillet 2026:

– Oujda min 22 max 38

– Bouarfa min 21 max 36

– Al Hoceima min 20 max 29

– Tétouan min 21 max 29

– Sebta min 21 max 25

– Mellilia min 23 max 34

– Tanger min 25 max 33

– Kénitra min 19 max 34

– Rabat min 21 max 30

– Casablanca min 20 max 28

– El Jadida min 19 max 29

– Settat min 25 max 44

– Safi min 19 max 42

– Khouribga min 26 max 41

– Béni Mellal min 29 max 42

– Marrakech min 27 max 46

– Meknès min 26 max 43

– Fès min 26 max 44

– Ifrane min 16 max 32

– Taounate min 29 max 44

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 23 max 39

– Agadir min 19 max 26

– Essaouira min 26 max 40

– Laâyoune min 20 max 38

– Es-Semara min 26 max 47

– Dakhla min 18 max 24

– Aousserd min 28 max 49

– Lagouira min 19 max 28

– Midelt min 20 max 36