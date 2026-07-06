Météo. Temps chaud sur la majeure partie du Royaume ce lundi 6 juillet, brumeux sur les côtes

- Temps demeurant chaud à localement très chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.
- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 18/25°C ailleurs.
- Températures en légère baisse sur l’intérieur du Gharb et le Sud-Est et en hausse ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerrané et entre Asilah et Casablanca et peu agitée à agitée sur le Détroit et ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 juillet 2026:
– Oujda min 22 max 38
– Bouarfa min 21 max 36
– Al Hoceima min 20 max 29
– Tétouan min 21 max 29
– Sebta min 21 max 25
– Mellilia min 23 max 34
– Tanger min 25 max 33
– Kénitra min 19 max 34
– Rabat min 21 max 30
– Casablanca min 20 max 28
– El Jadida min 19 max 29
– Settat min 25 max 44
– Safi min 19 max 42
– Khouribga min 26 max 41
– Béni Mellal min 29 max 42
– Marrakech min 27 max 46
– Meknès min 26 max 43
– Fès min 26 max 44
– Ifrane min 16 max 32
– Taounate min 29 max 44
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 23 max 39
– Agadir min 19 max 26
– Essaouira min 26 max 40
– Laâyoune min 20 max 38
– Es-Semara min 26 max 47
– Dakhla min 18 max 24
– Aousserd min 28 max 49
– Lagouira min 19 max 28
– Midelt min 20 max 36