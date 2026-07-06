Société

Météo. Temps chaud sur la majeure partie du Royaume ce lundi 6 juillet, brumeux sur les côtes

La plage Porto Rico, à Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 6 juillet 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/07/2026 à 06h00

- Temps demeurant chaud à localement très chaud sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, les plaines nord et centre, le Saiss, Oulmès et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas avec formations brumeuses matinales et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’Atlas.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois, l’Atlas et les provinces du Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 12/18°C sur l’Atlas et le Rif, de 25/32°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Chiadma, le Souss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna, le Sud-Est, l’est et le sud des provinces sahariennes et de 18/25°C ailleurs.

- Températures en légère baisse sur l’intérieur du Gharb et le Sud-Est et en hausse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerrané et entre Asilah et Casablanca et peu agitée à agitée sur le Détroit et ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 6 juillet 2026:

Oujda min 22 max 38

Bouarfa min 21 max 36

Al Hoceima min 20 max 29

Tétouan min 21 max 29

Sebta min 21 max 25

Mellilia min 23 max 34

Tanger min 25 max 33

Kénitra min 19 max 34

Rabat min 21 max 30

Casablanca min 20 max 28

El Jadida min 19 max 29

Settat min 25 max 44

Safi min 19 max 42

Khouribga min 26 max 41

Béni Mellal min 29 max 42

Marrakech min 27 max 46

Meknès min 26 max 43

Fès min 26 max 44

Ifrane min 16 max 32

Taounate min 29 max 44

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 23 max 39

Agadir min 19 max 26

Essaouira min 26 max 40

Laâyoune min 20 max 38

Es-Semara min 26 max 47

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 28 max 49

Lagouira min 19 max 28

Midelt min 20 max 36

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/07/2026 à 06h00
#Météo#Météorologie#DGM#Climat#chaleur#températures#orages

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