Météo. Temps chaud et instabilité orageuse prévus pour ce lundi 22 juin

Agadir (Souss-Massa). Au cours de sa longue histoire, la cité a été l'enjeu d'âpres luttes rivales. Convoitée par les Portugais au XVIe, elle fut reprise par les Alaouites au XVIIIe. A la veille du Protectorat, en 1911, l'empereur Guillaume II de Prusse s'y rendit à bord du Panther. . DR

- Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines nord et centre et le Nord-ouest des provinces sud.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses locales sur le Moyen Atlas, l’Oriental et l’Est du Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental et près des côtes sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur le Haut Atlas, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur les plaines nord, le Saiss et près des côtes sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée sur la méditerranée, calme à peu agitée sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune et peu agitée à agitée entre Laâyoune et Lagouira.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 22 juin 2026:

– Oujda min 27 max 39

– Bouarfa min 24 max 36

– Al Hoceima min 20 max 26

– Tétouan min 22 max 28

– Sebta min 20 max 25

– Mellilia min 21 max 26

– Tanger min 22 max 31

– Kénitra min 20 max 26

– Rabat min 21 max 25

– Casablanca min 22 max 25

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 18 max 32

– Safi min 19 max 28

– Khouribga min 18 max 36

– Béni Mellal min 21 max 37

– Marrakech min 20 max 39

– Meknès min 20 max 35

– Fès min 21 max 36

– Ifrane min 21 max 32

– Taounate min 22 max 40

– Errachidia min 26 max 39

– Ouarzazate min 21 max 39

– Agadir min 19 max 25

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 18 max 31

– Es-Semara min 18 max 36

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 24 max 45

– Lagouira min 19 max 29

– Midelt min 24 max 35