Société

Météo. Temps chaud et instabilité orageuse prévus pour ce lundi 22 juin

Agadir (Souss-Massa). Au cours de sa longue histoire, la cité a été l'enjeu d'âpres luttes rivales. Convoitée par les Portugais au XVIe, elle fut reprise par les Alaouites au XVIIIe. A la veille du Protectorat, en 1911, l'empereur Guillaume II de Prusse s'y rendit à bord du Panther.

Agadir (Souss-Massa). Au cours de sa longue histoire, la cité a été l'enjeu d'âpres luttes rivales. Convoitée par les Portugais au XVIe, elle fut reprise par les Alaouites au XVIIIe. A la veille du Protectorat, en 1911, l'empereur Guillaume II de Prusse s'y rendit à bord du Panther. . DR

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 22 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/06/2026 à 05h58

- Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines nord et centre et le Nord-ouest des provinces sud.

- Instabilité orageuse avec ondées ou averses locales sur le Moyen Atlas, l’Oriental et l’Est du Rif.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental et près des côtes sud, avec chasse-poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur le Haut Atlas, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur les plaines nord, le Saiss et près des côtes sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.

- Mer peu agitée sur la méditerranée, calme à peu agitée sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune et peu agitée à agitée entre Laâyoune et Lagouira.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 22 juin 2026:

Oujda min 27 max 39

Bouarfa min 24 max 36

Al Hoceima min 20 max 26

Tétouan min 22 max 28

Sebta min 20 max 25

Mellilia min 21 max 26

Tanger min 22 max 31

Kénitra min 20 max 26

Rabat min 21 max 25

Casablanca min 22 max 25

El Jadida min 19 max 24

Settat min 18 max 32

Safi min 19 max 28

Khouribga min 18 max 36

Béni Mellal min 21 max 37

Marrakech min 20 max 39

Meknès min 20 max 35

Fès min 21 max 36

Ifrane min 21 max 32

Taounate min 22 max 40

Errachidia min 26 max 39

Ouarzazate min 21 max 39

Agadir min 19 max 25

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 18 max 31

Es-Semara min 18 max 36

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 24 max 45

Lagouira min 19 max 29

Midelt min 24 max 35

Par Le360 (avec MAP)
Le 22/06/2026 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#Climat

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