Météo. Temps chaud et instabilité orageuse prévus pour ce lundi 22 juin

- Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Sud-est, l’Est et le Sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas assez denses avec formations brumeuses ou bruines sur les côtes et les plaines nord et centre et le Nord-ouest des provinces sud.
- Instabilité orageuse avec ondées ou averses locales sur le Moyen Atlas, l’Oriental et l’Est du Rif.
- Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas et ses versants est, l’Oriental et près des côtes sud, avec chasse-poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 10/15°C sur le Haut Atlas, de 24/30°C sur la vallée de Moulouya, l’Oriental, le Sud-est et l’extrême sud du pays et de 16/23°C partout ailleurs.
- Température diurne en baisse sur les plaines nord, le Saiss et près des côtes sud, et en hausse ou peu variable ailleurs.
- Mer peu agitée sur la méditerranée, calme à peu agitée sur le détroit et entre Tanger et Assilah, peu agitée entre Assilah et Laâyoune et peu agitée à agitée entre Laâyoune et Lagouira.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 22 juin 2026:
– Oujda min 27 max 39
– Bouarfa min 24 max 36
– Al Hoceima min 20 max 26
– Tétouan min 22 max 28
– Sebta min 20 max 25
– Mellilia min 21 max 26
– Tanger min 22 max 31
– Kénitra min 20 max 26
– Rabat min 21 max 25
– Casablanca min 22 max 25
– El Jadida min 19 max 24
– Settat min 18 max 32
– Safi min 19 max 28
– Khouribga min 18 max 36
– Béni Mellal min 21 max 37
– Marrakech min 20 max 39
– Meknès min 20 max 35
– Fès min 21 max 36
– Ifrane min 21 max 32
– Taounate min 22 max 40
– Errachidia min 26 max 39
– Ouarzazate min 21 max 39
– Agadir min 19 max 25
– Essaouira min 18 max 25
– Laâyoune min 18 max 31
– Es-Semara min 18 max 36
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 24 max 45
– Lagouira min 19 max 29
– Midelt min 24 max 35