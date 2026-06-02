Météo. Temps chaud dans le Sud, le Souss et à l’ouest de l’Atlas ce mardi 2 juin

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, le Sud, les régions à l’ouest de l’Atlas et l’intérieur du Souss.
- Nuages bas nombreux matinaux et nocturnes avec formations brumeuses locales sur les côtes atlantiques et le littoral méditerranéen.
- Nuages cumuliformes sur le Haut Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques centre, les Hauts plateaux orientaux et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 10/15°C sur les reliefs et de 15/23°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en légère hausse sur la Méditerranée, le Sud-Est et le Souss, et en légère baisse ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Larache, agitée à forte entre Cap Hadid et Tan-Tan et agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er juin 2026:
– Oujda min 19 max 37
– Bouarfa min 21 max 35
– Al Hoceima min 19 max 31
– Tétouan min 21 max 34
– Sebta min 20 max 33
– Mellilia min 18 max 26
– Tanger min 17 max 24
– Kénitra min 18 max 26
– Rabat min 18 max 24
– Casablanca min 20 max 24
– El Jadida min 19 max 24
– Settat min 16 max 32
– Safi min 18 max 27
– Khouribga min 16 max 34
– Béni Mellal min 20 max 36
– Marrakech min 19 max 38
– Meknès min 15 max 34
– Fès min 15 max 35
– Ifrane min 11 max 28
– Taounate min 19 max 36
– Errachidia min 26 max 38
– Ouarzazate min 20 max 37
– Agadir min 19 max 26
– Essaouira min 16 max 25
– Laâyoune min 19 max 26
– Es-Semara min 19 max 31
– Dakhla min 17 max 25
– Aousserd min 22 max 42
– Lagouira min 18 max 26
– Midelt min 18 max 33