Société

Météo. Temps chaud dans le Sud, le Souss et à l’ouest de l’Atlas ce mardi 2 juin

Les dunes de sable d'Erg Chebbi, près du village de Merzouga.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 2 juin 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/06/2026 à 05h57

- Temps assez chaud à localement chaud sur le Sud-est, le Sud, les régions à l’ouest de l’Atlas et l’intérieur du Souss.

- Nuages bas nombreux matinaux et nocturnes avec formations brumeuses locales sur les côtes atlantiques et le littoral méditerranéen.

- Nuages cumuliformes sur le Haut Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur les plaines atlantiques centre, les Hauts plateaux orientaux et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 23/28°C sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays, de 10/15°C sur les reliefs et de 15/23°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en légère hausse sur la Méditerranée, le Sud-Est et le Souss, et en légère baisse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et entre Tanger et Larache, agitée à forte entre Cap Hadid et Tan-Tan et agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er juin 2026:

Oujda min 19 max 37

Bouarfa min 21 max 35

Al Hoceima min 19 max 31

Tétouan min 21 max 34

Sebta min 20 max 33

Mellilia min 18 max 26

Tanger min 17 max 24

Kénitra min 18 max 26

Rabat min 18 max 24

Casablanca min 20 max 24

El Jadida min 19 max 24

Settat min 16 max 32

Safi min 18 max 27

Khouribga min 16 max 34

Béni Mellal min 20 max 36

Marrakech min 19 max 38

Meknès min 15 max 34

Fès min 15 max 35

Ifrane min 11 max 28

Taounate min 19 max 36

Errachidia min 26 max 38

Ouarzazate min 20 max 37

Agadir min 19 max 26

Essaouira min 16 max 25

Laâyoune min 19 max 26

Es-Semara min 19 max 31

Dakhla min 17 max 25

Aousserd min 22 max 42

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 18 max 33

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/06/2026 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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